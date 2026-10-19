Кина: Вјештачка интелигенција као помоћ у рјешавању притужби

Аутор:АТВ редакција
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Пекиншка телефонска линија путем које грађани пријављују проблеме, подносе притужбе и траже информације о јавним услугама од 2019. године примила је око 200 милиона захтјева, стопа ријешених предмета достигла је 97,3 одсто, док је задовољство корисника износило 97,7 одсто.
Путем броја 12345 становници Пекинга могу да затраже информације о јавном превозу, становању, здравственим и другим јавним услугама, запослењу и административним процедурама, као и да изнесу приједлоге и притужбе у вези са радом институција.
Захтјеви се евидентирају и просљеђују надлежним институцијама, а њихово рјешавање се прати како би грађани добили повратне информације о предузетим мјерама.
Значајну улогу у унапређењу система имају дигиталне технологије.
У оквиру пекиншког система развијен је дигитални асистент "Ђингђинг", интегрисан у апликацију "Ђингтунг", који омогућава да се захтјеви аутоматски претворе у текст, анализирају помоћу модела вјештачке интелигенције и прослиједе надлежним службама.
Корисници могу да приложе и фотографије и видео-снимке како би детаљније приказали проблем на који указују.
Посебна пажња посвећена је приступачности услуга особама са инвалидитетом.
Особе са оштећењем слуха и говора могу да користе видео-услугу на знаковном језику на апликацији "Вичет", што им омогућава да комуницирају са обученим службеницима, пријаве проблеме и затраже помоћ, а њихови захтјеви се евидентирају и просљеђују надлежним службама.
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Услуге ове телефонске линије прилагођене су и страним држављанима, којима је доступна вишејезична подршка ради лакшег добијања информација и рјешавања свакодневних проблема.
Линија 12345 намијењена је за захтјеве који нису хитни, док се за полицију, ватрогасне службе и хитну медицинску помоћ користе посебни бројеви.
Исти број користи се и у другим градовима и регионима Кине, гдје функционишу локалне линије за пријем захтјева грађана.
Представници пекиншке службе за линију 12345 ове податке су представили новинарима из више земаља који учествују у програму Кинеског међународног центра за комуникацију са медијима, преноси Срна.
Новинари у оквиру оквиру програма обилазе институције, медије и компаније како би боље упознали Кину у њен развој.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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