Трамп, Путин и Си за истим столом? Рубио открио шта се разматра

Аутор:АТВ редакција
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Украјина и Русија требају да се фокусирају на окончање рата, изјавио је амерички државни секретар Марко Рубио током посјете Узбекистану.
Рубио је рекао да је било разговора о могућем састанку америчког предсједника Доналда Трампа, руског предсједника Владимира Путина и кинеског лидера Си Ђинпинга ради преговора о окончању четворогодишњег сукоба у Украјини.
"Не знам да ли је то финализовано, али предсједник је био јасан. Желио би да се рат у Украјини и Русији заврши", рекао је Рубио.
Он је додао да САД не виде ништа добро из овог рата.
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"Видимо много негативних страна, укључујући веома реалан ризик од ескалације и ширења ове ствари на другу земљу због неуспјелог саботажног напада, због дронова који су погођени електронским средствима, па одлутају у сусједну земљу", рекао је амерички државни секретар.
Рубио је допутовао синоћ у Самарканд на састанак са највишим званичницима групе "Ц5+1", која окупља САД и постсовјетске државе са муслиманском већином Узбекистан, Казахстан, Киргизију, Таџикистан и Туркменистан.
Трамп је у новембру прошле године био домаћин лидерима Ц5 у Бијелој кући, преноси Срна.
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