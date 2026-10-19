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Трамп, Путин и Си за истим столом? Рубио открио шта се разматра

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19.10.2026 08:08

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Амерички државни секретар Марко Рубио разговара са новинарима прије састанка са Динором Фигуером, предсједницом Народне скупштине Венецуеле из 2015. године, у Сали за уговоре у Стејт департменту, у петак, 9. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Украјина и Русија требају да се фокусирају на окончање рата, изјавио је амерички државни секретар Марко Рубио током посјете Узбекистану.

Рубио је рекао да је било разговора о могућем састанку америчког предсједника Доналда Трампа, руског предсједника Владимира Путина и кинеског лидера Си Ђинпинга ради преговора о окончању четворогодишњег сукоба у Украјини.

"Не знам да ли је то финализовано, али предсједник је био јасан. Желио би да се рат у Украјини и Русији заврши", рекао је Рубио.

Он је додао да САД не виде ништа добро из овог рата.

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"Видимо много негативних страна, укључујући веома реалан ризик од ескалације и ширења ове ствари на другу земљу због неуспјелог саботажног напада, због дронова који су погођени електронским средствима, па одлутају у сусједну земљу", рекао је амерички државни секретар.

Рубио је допутовао синоћ у Самарканд на састанак са највишим званичницима групе "Ц5+1", која окупља САД и постсовјетске државе са муслиманском већином Узбекистан, Казахстан, Киргизију, Таџикистан и Туркменистан.

Трамп је у новембру прошле године био домаћин лидерима Ц5 у Бијелој кући, преноси Срна.

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Тагови :

Марко Рубио

Америка

Русија

Украјина

рат

Сукоб

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