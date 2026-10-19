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Форензички стручњак довео у питање Епстиново самоубиство, има нових открића

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19.10.2026 08:51

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Џефри Епстин
Фото: Таnjug/New York State Sex Offender Registry via AP

Истакнути форензички стручњак Мајкл Фриман доводи у питање званични закључак да је амерички финансијер и осуђени сексуални преступник Џефри Епштајн извршио самоубиство у својој затворској ћелији 2019. године.

Након прегледа комплетне документације о обдукцији, Фриман најављује представљање нове научне анализе која би могла да отвори додатна питања о околностима Епштајнове смрти, објавили су ЦБС њуз и британски Тајмс.

Фриман ће представити резултате 16. новембра на Универзитетском колеџу у Лондону (UCL), а истовремено намјерава да јавно објави документацију на којој заснива своју анализу.

Важно је нагласити да је тренутно ријеч о независној стручној анализи чији коначни закључци још нису јавно представљени. Званични налаз америчких власти је и даље да је Епштајн извршио самоубиство вјешањем, а досадашње истраге нису пронашле доказе да је убијен.

Шта је Фриман открио?

Фриман је прегледао цијели досије обдукције који му је доставио Епштајнов брат Марк, документа која раније нису била у потпуности доступна за независну стручну анализу.

Према званичном саопштењу о његовом предавању на Универзитетском колеџу у Лондону, Фриман је примјетио неколико необичних околности у начину на који је спроведена истрага смрти.

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Међу њима су чињеница да не постоје фотографије Епштајновог тијела на мјесту гдје је пронађено, да омча која је коришћена при вјешању није сачувана нити испитана, и да затворски чувар који је тврдио да је видио објешено тијело није разговарао са истражитељима двије године.

Фриман сматра да ове околности заслужују даљу анализу, посебно у комбинацији са повредама идентификованим током обдукције.

Његово истраживање обухвата биомеханичку анализу повреда врата, односно испитивање да ли би оне могле бити узроковане механизмом вјешања описаним у званичном извјештају.

У предавању ће упоредити физичке доказе са објашњењем званичног медицинског вјештака и представити сопствени закључак о начину смрти.

Епстинов брат: Оваква анализа никада раније није урађена

Епштајнов брат Марк годинама оспорава закључак да је Џефри извршио самоубиство.

У разговору за CBS News 2. октобра, рекао је да Фриманова нова анализа додатно потврђује његово увјерење да је потребна нова истрага.

„Проучили су цијели случај, приступили су му научно и заиста су га истражили“, рекао је Марк Епштајн.

Он тврди да до сада није спроведена никаква анализа упоредива са Фримановом и сматра да би резултати могли довести у питање закључак о самоубиству.

Такође је нагласио да Фриман није створио своју анализу по његовом налогу, већ на сопствену иницијативу.

Међутим, став Епштајновог брата није доказ да је званична верзија догађаја погрешна. Коначни резултати нове анализе тек треба да буду јавно представљени и предмет стручног прегледа.

Ко је Мајкл Фриман?

Фриман није непознати стручњак који је почео да се бави случајем ван научних кругова.

Он је стручњак за судску медицину и епидемиологију, бивши професор и шеф катедре за судску и судску медицину на Британском краљевском колеџу лекара.

Такође је повезан са Универзитетом у Мастрихту у Холандији и Универзитетом за здравље и науку Орегона у САД.

Он је главни уредник научног часописа Journal of Forensic and Legal Medicine, а према подацима UCL-а, учествовао је у више од 2.000 судских поступака као вјештак.

Такође се бавио случајевима смрти у полицијском притвору, укључујући истрагу смрти Џорџа Флојда, чије је убиство 2020. године изазвало масовне протесте у САД и широм свијета.

Његове квалификације дају тежину најављеној анализи, али саме по себи не значе да ће њени закључци бити потврђени.

Шта је открила званична истрага

Џефри Епштајн је пронађен мртав 10. августа 2019. године у ћелији федералног затвора Метрополитан Корекциони центар на Менхетну. Чекао је суђење по оптужбама за сексуално искоришћавање и трговину малољетним дјевојчицама.

Канцеларија главног медицинског истражитеља града Њујорка закључила је да је умро од самоубиства вјешањем.

Његова смрт је готово одмах изазвала сумње о озбиљним пропустима у затворском надзору.

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Истрага генералног инспектора Министарства правде САД, објављена 2023. године, потврдила је низ пропуста затворског особља.

Епштајну није обезбјеђен цимер, иако је то препоручено након ранијег инцидента у којем је пронађен са крпом око врата. Затворски службеници нису спроводили прописане обиласке и провјере затвореника, а дио документације о надзору је био фалсификован.

Поред тога, систем надзорних камера није исправно функционисао, због чега је сачуван само ограничен дио видео-снимка.

Али упркос овим недостацима, истрага није пронашла доказе који би оспорили закључак ФБИ-ја да Епштајнова смрт није била резултат кривичног дела.

Да ли су повреде врата указивале на убиство?

Један од најспорнијих дијелова случаја тиче се повреда Епштајновог врата.

Још 2019. године, форензички патолог Мајкл Бејден, кога је ангажовао Епштајнов брат, јавно је изразио сумње у званичне налазе. Сматрао је да одређени преломи костију и хрскавице врата више указују на дављење него на самоубиство вјешањем.

Међутим, саме такве повреде нису довољне да се докаже убиство. Њихов значај зависи од околности смрти, начина на који су повреде настале и других налаза аутопсије.

Према извјештају Министарства правде САД из 2023. године, љекар који је извршио обдукцију објаснио је истражитељима да су Епштајнове повреде у складу са самоубиством вјешањем.

Такође је изјавила да на тијелу нису пронађени трагови одбрамбених повреда, што би се очекивало у случају физичког сукоба. Епштајн није имао повреде руку, поломљене нокте или друге карактеристичне знаке борбе.

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Разлика између тих званичних закључака и Фриманове нове анализе биће један од најважнијих делова његовог предавања.

Хоће ли нова анализа промијенити званични закључак?

За сада нема назнака да су америчке власти промијениле званичну класификацију Епштајнове смрти или отвориле нову кривичну истрагу због Фримановог истраживања.

Међутим, особеност његове анализе је у томе што се заснива на цјелокупној документацији обдукције, укључујући материјале који раније нису били јавно доступни.

Универзитетски колеџ у Лондону је објавио да ће документација бити објављена 16. новембра, истог дана када Фриман представи своје закључке.

Ово би требало да омогући другим стручњацима да први пут детаљније испитају материјале на којима је заснована одлука о самоубиству и упореде их са новом анализом.

До тада, остаје питање колико су Фриманови налази убједљиви и да ли они заиста могу довести у питање званични закључак о Епштајновој смрти, преноси Индекс.

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Епстинова смрт

Џефри Епстајн

Џефри Епстин

Убиство

Суђење

форензика

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