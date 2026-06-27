Милијардер напустио саслушање о случају Епстин: "Изјурио је из собе"

Аутор:АТВ редакција
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Милијардер инвеститор Леон Блек напустио је саслушање пред одбором америчког Конгреса који истражује покојног сексуалног преступника Џефрија Епштајна, након што је одбио да одговори на питања о споразумима о неоткривању информација.
Блек, чије се име појављује у Епстиновим судским документима, свједочио је добровољно, али је отишао када су га законодавци почели испитивати о споразумима, извјештава Би-Би-Си .
Надзорни одбор Представничког дома је потом издао два судска позива којима се захтјева од Блека да преда све споразуме о неоткривању информација и да свједочи под заклетвом пред камерама. „Желимо да знамо да ли је Џефри Епштајн био умјешан у те споразуме“, рекао је у петак републикански предсједник одбора, Џејмс Комер. „Да ли је он био умјешан у њихову израду? Да ли је био умјешан у плаћање женама да потпишу споразуме? Који је био разлог за те споразуме? Желимо да знамо све о њима.“
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Споразуми о неоткривању информација, познати и као НДА, су правни споразуми у којима се стране слажу да одређене информације чувају у повјерљивости, често као дио уговора о поравнању или уговора о раду.
Блек је напустио Аполо Глобал Менаџмент, чији је суоснивач, 2021. године усред притиска јавности због његових веза са Епштајном. Он и даље негира било какву криви дјела. Његови адвокати су потврдили за Би-Би-Си да је напустио рочиште након што је његов правни тим „изнио своје завршне ријечи“.
Током свог кратког појављивања пред одбором, Блек је наводно изјавио да је платио Епштајну 158 милиона долара у легитимне сврхе током њихове дугогодишње везе. Тај износ је био предмет истраге Сената о томе да ли је Блек намјерно преплатио Епштајну како би прикрио плаћања из личних разлога под маском финансијских услуга.
Блекови адвокати су истакли да је интерна истрага у Аполоу, коју је спровела адвокатска канцеларија Дехерт, закључила да су накнаде које је Блек платио Епштајну биле за легитимне пореске савјете.
Као и многи други који су свједочили пред одбором, Блек је рекао да га је преварио осрамоћени финансијер. „Познавао сам Џекила, а не Хајда“, рекао је у својој уводној ријечи, чију је копију његов адвокат поделио са ББЦ-јем. „Осврћући се уназад, сада знам, као и цијели свијет, да је Епштајн био умјешан у ужасне, гнусне активности. Веома ми је жао Епштајнових жртава“, наставио је Блек. „Желим да будем јасан да нисам био свјестан ових гнусних активности док Епштајн није оптужен за трговину људима у јулу 2019. године.“
Блек је негирао да је икада злостављао жену, имао секс са малољетницом, учествовао у трговини људима у сврху сексуалне експлоатације, плаћао Епштајну за приступ женама или да га је Епштајн уцјењивао.
Према судским документима, Блек је имао шестогодишњу аферу са бившом руском манекенком Гузел Ганијевом, која се завршила оптужбама за злостављање. У тужби Ганијеве против Блека, која је касније одбачена, наводи се да је он 2015. године саставио споразум о неоткривању информација како би осигурао њено ћутање.
Документи које је објавило Министарство правде САД откривају да је Епштајн нудио савјете Блеку, укључујући и предлог у имејлу свом асистенту да Блек ангажује бивше полицијске службенике да контактирају Ганијева. „Изаберите начин доставе поруке, мој избор. - два веома поштована бивша ----- попуните празнину, имиграција, Скотланд Јард. СФО... који би могли да покуцају на њена врата и изнесу услове“, написао је Епштајн.
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Блекова адвокатица, Сузан Естрих, одбацила је Ганијевине оптужбе као „доказиво лажне“, а сам Блек је раније рекао да је жртва изнуде. Судија је на крају одбацио Ганијевину тужбу, позивајући се на споразум о неоткривању података који је потписала и око 9 милиона долара које је примила у годинама након договора.
Адвокатица Естрих назвала је судске налоге „планираном политичком тактиком“. „Господин Епштајн није имао никакве везе ни са каквим споразумима о неоткривању информација, без обзира да ли су постојали или не“, рекла је, додајући да одбор „није покренуо ниједно питање о легитимним исплатама Епштајну за професионалне услуге везане за пореска и питања насљеђа“.
С друге стране, водећи демократа у Надзорном одбору Представничког дома, Роберт Гарсија, рекао је да је Блек „изјурио“ из интервјуа када је био приморан да се распита о споразумима о неоткривању информација. „Леон Блек је имао прилику да уради правду и помогне нам да обезбједимо правду за жртве“, рекао је Гарсија.
„Умјесто тога, изјурио је из собе када су га притиснули да пружи информације о споразумима о неоткривању података са женама и његовој вези са жртвама Џефрија Епштајна.“ Гарсија је додао да ће Блек „бити одговоран ако не сарађује у нашој истрази“.
(индекс)
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