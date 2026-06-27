Погинуо пилот који је ударио у највишу зграду у Пекингу, 13 особа повријеђено

Аутор:АТВ редакција
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Једно лице је погинуло, а 13 је повријеђено када се мањи авион срушио на вишеспратницу у пекиншком округу Чаојанг, саопштила је управа округа.
Свједоци кажу да се авион срушио на највишу зграду у Пекингу, на торањ Џонгсин.
На спољном зиду високе зграде оштећен је дио стакла.
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Авион ударио у највишу зграду у Пекингу: Наређена хитна евакуација
У саопштењу управе округа објављеном на друштвеним мрежама наведено је да надлежне службе спроводе истрагу о околностима несреће, а да се повријеђенима указује помоћ.
Велики број полицијских и ватрогасних екипа је на лицу мјеста.
Срна
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