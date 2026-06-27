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Узнемирујући снимак: Дјевојчицу (13) претукла група мушкараца на плажи

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 12:20

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Дјевојчицу претукла група мушкараца на плажи
Фото: Iks/RT_com/printscreen

Тринаестогодишња британска туристкиња завршила је крвава, са сумњом на сломљен нос, након бруталне туче која је избила због лежаљке поред базена у хотелу Санта Сусана у Каталонији, око 65 километара од Барселоне.

Дјевојчица је, према ријечима сведока, случајно сјела на лежаљку коју је користила друга породица. Умјесто обичне расправе или упозорења, услиједио је језив напад: одрасли мушкарац без мајице насрнуо је на дијете, а сукоб се за неколико секунди претворио у општу тучу пред туристима и дјецом.

Снимци који су се проширили друштвеним мрежама приказују хаос поред базена: људи се гурају, вуку за косу, ударају и падају једни преко других, док родитељи панично извлаче децу из воде.

(Информер)

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Тагови :

туча на плажи

претучена дјевојчица

Каталонија

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