Узнемирујући снимак: Дјевојчицу (13) претукла група мушкараца на плажи

Аутор:АТВ редакција
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Тринаестогодишња британска туристкиња завршила је крвава, са сумњом на сломљен нос, након бруталне туче која је избила због лежаљке поред базена у хотелу Санта Сусана у Каталонији, око 65 километара од Барселоне.
Дјевојчица је, према ријечима сведока, случајно сјела на лежаљку коју је користила друга породица. Умјесто обичне расправе или упозорења, услиједио је језив напад: одрасли мушкарац без мајице насрнуо је на дијете, а сукоб се за неколико секунди претворио у општу тучу пред туристима и дјецом.
Bikini'd 13yo face BROKEN by massive topless men smashing her to bleeding pulp for accidentally sitting in their pool chair— RT (@RT_com) June 27, 2026
'SICKENING he piles in without word. How grown man act like that to anyone let alone child?' — witness pic.twitter.com/hgH5upVkr8
Снимци који су се проширили друштвеним мрежама приказују хаос поред базена: људи се гурају, вуку за косу, ударају и падају једни преко других, док родитељи панично извлаче децу из воде.
(Информер)
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