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ФБИ: Више од 20 дронова заплијењено током Мундијала

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 09:11

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Свјетско првенство 2026. - стадион у Ванкуверу
Фото: Tanjug/Darryl Dyck/The Canadian Press via AP

Више од 20 дронова заплијењено је у Сијетлу током Свјетског првенства у фудбалу, саопштила је канцеларија америчког Федералног истражног бироа /ФБИ/.

Канцеларија ФБИ у Лос Анђелесу саопштила је раније да је од почетка турнира у америчким градовима домаћинима утакмица Свјетског првенства заплијењено више од 300 дронова.

Стадион "Лумен филд" у Сијетлу један је од 11 стадиона у САД гд‌је се одржавају утакмице Свјетског првенства.

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Тагови :

Дронови

ФБИ

Лос Анђелес

Полиција

Лумен филд

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