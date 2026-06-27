ФБИ: Више од 20 дронова заплијењено током Мундијала

Аутор:АТВ редакција
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Више од 20 дронова заплијењено је у Сијетлу током Свјетског првенства у фудбалу, саопштила је канцеларија америчког Федералног истражног бироа /ФБИ/.
Канцеларија ФБИ у Лос Анђелесу саопштила је раније да је од почетка турнира у америчким градовима домаћинима утакмица Свјетског првенства заплијењено више од 300 дронова.
Стадион "Лумен филд" у Сијетлу један је од 11 стадиона у САД гдје се одржавају утакмице Свјетског првенства.
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