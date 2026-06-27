Због топлотног таласа угашена клима у сједишту ЕК, али не и на спратовима гдје сједе шефови

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Због снажног топлотног таласа који је захватио велики дио Европе, у сједишту Европске комисије у Бриселу привремено је искључена климатизација на нижим спратовима зграде Берлемон. Запослени су о томе обавијештени СМС поруком, у којој је наведено да ће клима од првог до седмог спрата бити угашена до краја радног дана због екстремних временских услова.
Одлука је изазвала незадовољство међу запосленима јер су канцеларије на вишим спратовима, гдје се налазе предсједница Европске комисије, европски комесари и руководство, наставиле користити климатизацију. Поједини службеници оцијенили су такав потез неправедним, наводећи да се прави разлика између руководилаца и осталих запослених.
Европска комисија је раније издала препоруке запосленима да избјегавају боравак на отвореном током најтоплијег дијела дана, пију довољно воде и, гдје је могуће, радни дан започну раније. Међутим, дио запослених сматра да такве препоруке нису довољне, посебно у зградама које уопће немају климатизацију.
Топлотни талас поново је отворио питање спремности европских институција и инфраструктуре за екстремне временске прилике. Проблеми су забиљежени и у Европском парламенту, гдје је због повећане потрошње електричне енергије дошло до прекида у напајању система, док су у Белгији поједине жељезничке линије отказане јер дио возова нема клима-уређаје.
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