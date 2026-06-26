Амерички борбени авиони извели нападе на Иран

Аутор:АТВ редакција
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Америчка војска је извршила нападе на иранске мете након што је предсједник Доналд Трамп оптужио Иран за кршење примирја након напада на теретни брод у Ормуском мореузу.
Снаге Централне команде Сједињених Америчких Држава (ЦЕНТКОМ) извеле су 26. јуна нападе на Иран као снажан одговор на, како наводе, јучерашњи напад на трговачки брод који је пролазио кроз Ормуски мореуз.
Амерички авиони гађали су иранска складишта ракета и дронова, као и обалске радарске положаје, након што је Иран 25. јуна беспилотном летјелицом у једном смјеру погодио брод „М/В Евер Лавли“.
Истакли су да је брод, који плови под заставом Сингапура, у вријеме иранског напада излазио из Ормуског мореуза дуж обале Омана.
„Неоправдана агресија иранских снага на трговачко бродарство представља јасно кршење примирја. Осим тога, опасно понашање Ирана угрозило је слободу пловидбе, док се све већи обим трговине одвија кроз овај витални међународни трговински коридор“, саопштили су.
Поручили су и да снаге ЦЕНТКОМ-а настављају да координишу безбједан пролаз и пружају подршку трговачким бродовима који плове кроз мореуз.
„Америчка војска остаје присутна и у приправности како би осигурала да се сви аспекти споразума са Ираном поштују и да буду у потпуности на снази“, закључује се у саопштењу.
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