Чарлс неће живјети у Бакингемској палати: Откривено и колико је платио пореза

Аутор:АТВ редакција
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Краљ Чарлс неће живјети у Бакингемској палати (Buckingham Palace) након што идуће године буде завршена њена десетогодишња обнова, саопштили су у четвртак краљевски званичници. Тиме ће бити окончана готово два вијека дуга традиција да ова лондонска знаменитост буде главна резиденција британског монарха.
Званичници су истовремено открили да је краљ у пореској години 2024/25. платио 12,9 милиона фунти, односно 17 милиона долара пореза. То је први пут да је овај износ јавно објављен, а Чарлса сврстава међу 100 највећих пореских обвезника у Великој Британији, пише Ројтерс.
Чланови краљевске породице обећали су већу транспарентност својих финансија, након све већег надзора јавности и критика које су се појачале послије смрти краљице Елизабете 2022. године.
Одлука краља Чарлса да не живи у Бакингемској палати, већ да остане у Кларенс хаусу (Clarence House), свом дугогодишњем лондонском дому у близини палате, долази уочи завршетка радова на обнови вриједној 369 милиона фунти, односно 487 милиона долара.
Обнова је започела 2017. године, а радовима се мијењају застарјеле електричне инсталације, цијеви и системи гријања. Када су радови почели, очекивало се да ће палата и даље бити главна лондонска резиденција монарха, као што је била од 1837. године, када је краљица Викторија ступила на пријесто.
Џејмс Чалмерс (James Chalmers), краљев благајник, познат као чувар приватне касе (Keeper of the Privy Purse), рекао је да ће палата остати главно мјесто за церемонијалне и званичне функције, укључујући државне посјете.
"Она јесте и остаће сједиште монархије, драгуљ међу нашим националним грађевинама, са краљевским стандардом који ће се поносно вијорити са крова кад год је Његово величанство у Лондону", рекао је Чалмерс новинарима.
Ни Чарлс ни покојна краљица Елизабета нису ноћили у палати од 2019. године. Краљ ће, ипак, у палати задржати приватне просторије које ће моћи да се користе за смјештај.
Бакингемску палату сваке године посјети око 700.000 људи, а Чалмерс је најавио да ће јавни приступ бити проширен, али није изнио више детаља.
Према закону, британски краљ није обавезан да плаћа порез на доходак, капиталну добит или насљедство. Ипак, Чарлс то чини добровољно, као што је то од 1993. године радила и његова мајка, али до сада износи нису били јавно објављивани.
Чарлс, као и сви монарси од 1399. године, има приватне приходе од великог имања Војводство Ланкастер (Duchy of Lancaster), који ће у 2025/26. износити 25,2 милиона фунти. Приходе остварује и од друге имовине и инвестиција.
Чалмерс је навео да је краљ у пореској години 2023/24. платио 11,7 милиона фунти пореза, а укупно више од 30 милиона фунти од када је 2022. године постао краљ.
Краљ добија и новац од владе, познат као суверени грант (Sovereign Grant). Он се израчунава на основу процента добити од Крунске имовине (Crown Estate), великог портфеља некретнина чије приходе монарх предаје државној каси у замјену за годишњу исплату. Тај новац користи се за особље, краљевске палате и путовања.
Грант је, захваљујући великом расту добити од продаје дозвола за вјетроелектране на мору, порастао са 86 милиона фунти у 2024/25. на 132 милиона фунти наредне године, док ће у 2026/27. износити 137,9 милиона фунти.
Међутим, Чалмерс је рекао да ће грант први пут бити смањен у 2027/28. години, и то на 100 милиона фунти, "у складу са јасном жељом Његовог величанства". На том нивоу требало би да остане до 2031/32. године.
То је, ипак, готово 60 милиона фунти више него 2016. године, када је формула финансирања промијењена како би се обезбиједио новац за обнову Бакингемске палате.
"Ово није бјанко чек", рекао је Чалмерс, додајући да постоје механизми заштите који обезбјеђују да износ буде пропорционалан.
Медијска открића из 2024. године да Војводство Ланкастер и Војводство Корнвол (Duchy of Cornwall), имање принца Вилијама као престолонасљедника, наплаћују закуп британском здравственом систему, војсци и школама изазвала су критике. Додатне реакције јавности изазвали су и детаљи објављени овог мјесеца о аранжманима у вези са краљевском имовином.
Из канцеларије принца Вилијама саопштено је да је он у пореској години 2024/25. платио 7,76 милиона фунти пореза, као и да је наложио да 1,5 милиона фунти закупнине од затвореног затвора буде преусмјерено локалној заједници.
Критичари, међутим, тврде да су краљевске финансије и даље недовољно транспарентне.
"Још једно повећање за Чарлса, још спиновања и уљепшавања, и још скретања пажње са питања пореза", рекао је Грејем Смит (Graham Smith), извршни директор антимонархистичке кампање Република (Republic).
"Тако то иде са извјештавањем о краљевској породици: што више открију, то се више питања отвара", додао је Смит.
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