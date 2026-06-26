Нетанјаху задовољан споразумом: "Ово је велики ударац за Иран"

Аутор:АТВ редакција
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Израелски премијер Бењамин Нетанјаху објавио је видео-поруку у којој је поздравио оквирни споразум постигнут у Вашингтону између Израела и Либана.
Он је нагласио да ће споразум омогућити Израелу да остане у тампон-зони коју је успоставио на југу Либана.
„Задржаћемо тампон-зону све док Хезболах не буде разоружан и док год буде постојала пријетња Држави Израел“, рекао је Нетанјаху.
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Истакао је да овај споразум представља и ударац за Иран.
„Ово је такође велики ударац за Иран. Иран покушава да нас натјера да се силом повучемо из јужног Либана. У суштини, Израел, Либан и Сједињене Америчке Државе поручују Ирану – то се тебе не тиче. Ти немаш никакву улогу у Либану. Ни ти, ни Хезболах, ни било која терористичка организација“, поручио је израелски премијер.
Нетанјаху је додао да ће, према споразуму, бити формиране двије такозване пилот-зоне.
„Такође дозвољавамо либанској војсци да почне припреме за преузимање територије. Формирамо двије пилот-зоне, обје на препоруку Израелских одбрамбених снага (ИДФ). Једна се налази јужно од ријеке Литани и потпуно је изван првобитне безбједносне зоне, док је друга сјеверно од Литанија, на мањем подручју у проширеној безбједносној зони коју смо заузели у посљедње двије седмице, а за коју ИДФ сматра да више није неопходна“, тврди Нетанјаху.
Ипак, нагласио је да Израел задржава право на безбједносну зону.
„Задржавамо првобитну безбједносну зону, која покрива домет противтенковских ракета Хезболаха. Нећемо дозволити ни Хезболаху, ни либанском становништву да уђу у то подручје. Најважније је да Израел поручује: ‘Наша безбједност је на првом мјесту’“, рекао је премијер Израела.
Његова канцеларија издала је посебно саопштење о потписаном оквирном споразуму, наводећи да он отвара пут будућим споразумима између Израела и Либана.
„Слобода војног дјеловања Израелских одбрамбених снага биће очувана у цијелој безбједносној зони како би биле отклоњене пријетње било које врсте“, саопштено је из кабинета Бењамина Нетанјахуа, преноси Кликс.
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