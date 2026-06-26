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Силоватељ (38) лажирао властиту смрт, побјегао у Шкотску па умро у болници

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 21:04

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Силоватељ (38) лажирао властиту смрт, побјегао у Шкотску па умро у болници
Фото: Printscreen/X

Николас Роси (Nicholas Rossi), Американац који је лажирао сопствену смрт како би избјегао оптужбе за силовање, а потом побјегао у Шкотску, преминуо је у болници.

Роси, поријеклом са Роуд Ајленда (Rhode Island), прошле године је осуђен због силовања двије жене у Јути 2008. године. Имао је 38 година, преноси Скај њуз (Sky News).

Смрт у болници

Из Управе затворског система Јуте саопштили су да је Роси проглашен мртвим у локалној болници.

„Роси је преминуо од компликација постојећег здравственог стања након што је одлучио да прекине медицинско лијечење”, навели су у саопштењу.

„Ово обавјештење услиједило је након комуникације са Росијевом породицом и његовим жртвама.”

Из Управе су додали да је Роси служио казну од 10 година до доживотног затвора по двије тачке оптужнице за силовање првог степена.

Злочин и пресуда

Порота је Росија у августу прогласила кривим за силовање, након суђења на којем су свједочиле његова жртва и њени родитељи.

Жртва је недуго прије изрицања пресуде на суду изјавила да је Роси за собом оставио „траг страха, боли и уништења”.

„Ово није молба за освету. Ово је молба за сигурност и одговорност, за признање штете која никада неће у потпуности зацијелити”, рекла је.

Случај је отворен 2018. године, након што је прегледан десет година стар ДНК узорак прикупљен након силовања.

Пред судом у округу Солт Лејк (Salt Lake), жена је испричала да је 2008. године започела везу са Росијем док се опорављала од трауматске повреде мозга. Рекла је да су се упознали преко личног огласа који је Роси објавио на интернету, те да су се убрзо вјерили.

Плаћала је њихове изласке и Росијеву станарину. Веза се, према њеним ријечима, погоршала када је Роси „почео да постаје посесиван и да ми говори ружне ствари”.

На дан силовања, испричала је, лупао јој је по аутомобилу и тијелом јој блокирао излаз из гараже. Након што је пристала да уђе у кућу како би разговарали, гурнуо ју је на кревет, притиснуо и силовао, свједочила је.

Бизарно бјежање и хапшење

Након што је оптужен у једном од случајева, у фебруару 2020. године објављена је интернетска осмртница у којој је наведено да је преминуо од не-Хоџкиновог лимфома.

Међутим, Роси је ухапшен сљедеће године у Шкотској, гдје се лијечио од ковида. Болничко особље препознало је његове тетоваже, укључујући грб универзитета који никада није похађао, са Интерполове црвене потјернице.

Услиједила је дуготрајна правна битка, због које је изручен тек у јануару 2024. године. Роси је цијело вријеме тврдио да је жртва намјештаљке и да је он заправо ирско сироче по имену Артур Најт (Arthur Knight).

Током бизарног појављивања пред судом у Јути након изручења, Роси је говорио израженим енглеским нагласком, судији се обраћао са „m'lady”, а своје име, Артур Најт Браун (Arthur Knight Brown), изговарао је тешким и задиханим гласом.

Истражиоци су утврдили да је Роси, чије је право име Николас Алахвердијан (Nicholas Alahverdian), током година користио најмање десетак псеудонима како би избјегао хапшење.

У међувремену се оженио женом у Бристолу (Bristol), након чега се пар преселио у Глазгов (Glasgow).

(Скај њуз)

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Тагови :

Николас Роси

Шкотска

силоватељ

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