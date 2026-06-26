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Топлотни талас хара Европом: Њемачки асфалт деформисан, у Француској преминула беба у ауту

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АТВ редакција
26.06.2026 20:25

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Дјечак се игра на фонтани у Лондону, 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Kin Cheung

Чак 23 европске земље на удару су такозваног Омега блока, кривца за топлотни талас који хара Европом.

Болнице у Француској су препуне пацијената, a забиљежено је четири пута више срчаних застоја него што је уобичајено за ова доба године.

У Марсеју је преминула осамнаестомесечна беба након што је пронађена у прегријаном аутомобилу.

Њемачки метеоролози најављују да би током викенда у појединим дијеловима земље температуре могле да пређу и 41 степен.

У Немачкој деформисан асфалт усљед врућине

Њемачка метеоролошка служба упозорава да су могући нови јунски, па чак и историјски температурни рекорди.

Најтеже је погођена Шпанија, где је забележено више од 200 смртних случајева повезаних са екстремним врућинама, а оборени су и историјски јунски температурни рекорди у више европских земаља.

Италија је због опасности од екстремних врућина прогласила црвену узбуну у 17 градова, а метеоролози најављују даљи раст температура под утицајем афричког антициклона.

Екстремне врућине захватиле су и Холандију, где је оборен температурни рекорд за 24. јун, док су дијелови Велике Британије били погођени комбинацијом високих температура, тропских ноћи и снажног невремена.

Извештај Тихане Бајић из Немачке

Екстремне врућине већ су изазвале поремећаје у саобраћају и јавном животу – због оштећења коловоза затворени су дијелови ауто-путева А2 и А10, док полиција упозорава возаче на могућност нових деформација асфалта усљед високих температура.

У покрајини Тирингији први пут је на путевима ангажована зимска служба која водом хлади асфалт како би спријечила његова оштећења.

Због временских услова отказани су бројни спортски догађаји, а њемачке железнице су омогућиле путницима бесплатно отказивање карата.

Врелина не погађа само грађане, већ потенцијално цијелу економију. Процјењује се да би у наредне четири године Њемачка могла да изгуби 120 милијарди евра, због пада продуктивности. Зато се тражи промјена закона који би омогућили уградњу клима у фасаде и додатну заштиту за раднике и у затвореном и на отвореном.

У Француској преминула беба остављена у аутомобилу

Француско Министарство здравља саопштило је да је забринуто због пораста броја смртних случајева у кућним условима широм земље, док топлотни талас и даље погађа око две трећине територије Француске. Број погинулих у утапањима од почетка топлотног таласа порастао је на 55.

Осамнаестомесечна беба преминула је након што је пронађена у стању хипертермије у аутомобилу на паркингу Медицинског универзитетског кампуса у Марсеју.

Према саопштењу полиције, родитељ је заборавио дијете у аутомобилу када је отишао на посао на универзитетском кампусу.

Француски климатолог Кристоф Касу упозорио је да би праг од 50 степени Целзијуса могао да буде достигнут у Европи у наредном периоду, наводећи да више није питање да ли је такав сценарио могућ, већ када ће се догодити.

РТС

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Шпанија

Њемачка

Велика Британија

врућина

умрла беба

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