Топлотни талас хара Европом: Њемачки асфалт деформисан, у Француској преминула беба у ауту

Аутор:АТВ редакција
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Чак 23 европске земље на удару су такозваног Омега блока, кривца за топлотни талас који хара Европом.
Болнице у Француској су препуне пацијената, a забиљежено је четири пута више срчаних застоја него што је уобичајено за ова доба године.
У Марсеју је преминула осамнаестомесечна беба након што је пронађена у прегријаном аутомобилу.
Њемачки метеоролози најављују да би током викенда у појединим дијеловима земље температуре могле да пређу и 41 степен.
Њемачка метеоролошка служба упозорава да су могући нови јунски, па чак и историјски температурни рекорди.
Најтеже је погођена Шпанија, где је забележено више од 200 смртних случајева повезаних са екстремним врућинама, а оборени су и историјски јунски температурни рекорди у више европских земаља.
Италија је због опасности од екстремних врућина прогласила црвену узбуну у 17 градова, а метеоролози најављују даљи раст температура под утицајем афричког антициклона.
Екстремне врућине захватиле су и Холандију, где је оборен температурни рекорд за 24. јун, док су дијелови Велике Британије били погођени комбинацијом високих температура, тропских ноћи и снажног невремена.
Екстремне врућине већ су изазвале поремећаје у саобраћају и јавном животу – због оштећења коловоза затворени су дијелови ауто-путева А2 и А10, док полиција упозорава возаче на могућност нових деформација асфалта усљед високих температура.
У покрајини Тирингији први пут је на путевима ангажована зимска служба која водом хлади асфалт како би спријечила његова оштећења.
Због временских услова отказани су бројни спортски догађаји, а њемачке железнице су омогућиле путницима бесплатно отказивање карата.
Врелина не погађа само грађане, већ потенцијално цијелу економију. Процјењује се да би у наредне четири године Њемачка могла да изгуби 120 милијарди евра, због пада продуктивности. Зато се тражи промјена закона који би омогућили уградњу клима у фасаде и додатну заштиту за раднике и у затвореном и на отвореном.
Француско Министарство здравља саопштило је да је забринуто због пораста броја смртних случајева у кућним условима широм земље, док топлотни талас и даље погађа око две трећине територије Француске. Број погинулих у утапањима од почетка топлотног таласа порастао је на 55.
Осамнаестомесечна беба преминула је након што је пронађена у стању хипертермије у аутомобилу на паркингу Медицинског универзитетског кампуса у Марсеју.
Према саопштењу полиције, родитељ је заборавио дијете у аутомобилу када је отишао на посао на универзитетском кампусу.
Француски климатолог Кристоф Касу упозорио је да би праг од 50 степени Целзијуса могао да буде достигнут у Европи у наредном периоду, наводећи да више није питање да ли је такав сценарио могућ, већ када ће се догодити.
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