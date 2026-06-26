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Трамп оптужио Иран за кршење споразума: "Штета је учињена"

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АТВ редакција
26.06.2026 19:35

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Предсједник САД Доналд Трамп састао се са предсједником Египта Абделом Фатахом ел Сисијем на маргинама самита Г7, у сриједу, 17. јуна 2026. године, у Евијан ле Бену, у Француској.
Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson/Tanjug

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп у објави на платформи Truth Social оптужио је Иран за кршење споразума о прекиду ватре.

Према његовим тврдњама, Иран је лансирао најмање четири дрона на бродове у Хормушком мореузу, укључујући и један који је "погодио горњу палубу великог и веома скупог теретног брода".

- Штета је настала, али је брод успио да настави своје путовање - навео је Трамп.

Додао је и да су америчке снаге обориле још три дрона.

- Оборили смо још три дрона. Очигледно је да је ово глупо кршење нашег споразума о прекиду ватре - поручио је.

Подсјетимо, Сједињене Америчке Државе и Иран раније су потписали Меморандум о разумијевању о окончању сукоба, који садржи 14 тачака и ступио је на снагу.

Према документу, Иран и САД, заједно са савезницима у сукобу, обавезали би се на тренутни и трајни прекид рата на свим фронтовима, укључујући и Либан.

Споразум предвиђа међусобно поштивање суверенитета, наставак преговора о коначном договору у року до 60 дана, укидање америчке поморске блокаде, обнову поморског саобраћаја, повлачење америчких снага из региона након коначног споразума, изузећа за извоз иранске нафте, ослобађање замрзнуте иранске имовине те план економске обнове Ирана вриједан најмање 300 милијарди долара.

Иран је у документу потврдио да никада неће производити нуклеарно оружје, док би се питање обогаћивања уранијума и друга нуклеарна питања рјешавала у оквиру коначног споразума.

(Аваз)

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Тагови :

Хормушки мореуз

Иран

Доналд Трамп

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