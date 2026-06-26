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Трамп тврди: Иран напада бродове у Ормуском мореузу

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 18:28

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Трамп тврди: Иран напада бродове у Ормуском мореузу
Фото: Tanjug/AP/Amirhosein Khorgooi

Амерички предсједник Доналд Трамп тврди да је Иран прекршио споразум о прекиду ватре јер је извршио напад дроновима на бродове у Ормуском мореузу.

"Исламска Република Иран лансирала је најмање четири јуришна дрона на бродове који су пролазили кроз Ормуски мореуз. Један од дронова директно је погодио горњу палубу великог и веома скупог теретног брода. Брод је претрпио оштећења, али је успио да настави пловидбу. Ми смо оборили преостала три дрона. Ово је очигледно и непромишљено кршење нашег споразума о прекиду ватре", написао је предсједник САД Доналд Трамп на мрежи „Истина“.

Сједињене Америчке Државе и Иран потписали су електронским путем Меморандум о разумијевању (оквирни споразум) о окончању сукоба.

Споразум садржи 14 тачака, између осталог, проглашен је трајни прекид војних операција на свим фронтовима, укључујући Либан.

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