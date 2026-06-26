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Ебола стигла у Француску: Ер Франс хитно обуставио летове

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 17:35

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Авио компанија у Француској
Фото: Air France/You Tube/printscreen

Авио-компанија Ер Франс саопштила је данас да је привремено обуставила летове између Париза и главног града Конга, Киншасе, након што је у уторак потврђено да је љекар који је путовао на тој рути оболио од вируса еболе.

Компанија истиче да су летови између Париза и Киншасе привремено обустављени до 27. јуна, пренио је Фигаро. "У координацији са локалним властима, планирани су појачани здравствени прегледи прије укрцавања на аеродрому Киншаса", наводи се у саопштењу.

Француске здравствене власти потврдиле су у сриједу први случај еболе у земљи од почетка актуелне епидемије код љекара који се вратио са хуманитарне мисије у Демократској Републици Конго.

Француско Министарство здравља саопштило је да је пацијент смјештен у специјализовану установу и да је стављен у изолацију, а надлежне службе су покренуле идентификацију и праћење особа које су биле у контакту са њим. Власти су навеле да је ризик за општу популацију у Француској и Европи "низак".

Број потврђених случајева еболе у Демократској Републици Конго повећан је на 1.155, укључујући 304 смртна случаја, саопштиле су данас власти.

(Б92)

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Тагови :

Ер Франс

Француска

Ебола вирус

љекари

Париз

Киншаса

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