Logo

Додик: Минић предложио једнократне накнаде за ученике и студенте

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 14:44

Коментари:

3
Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Економска ситуација у Републици Српској је стабилна и због тога се може интервенисати према радницима, ђацима, борачким категоријама, изјавио је данас лидер СНСД-а Милорад Додик.

Додик је послије сједнице Предсједништва странке навео да је предложено од предсједника Владе Саве Минића једнократна накнада за ученике основних и средњих школа и студенте.

Подсјетио је да су плате повећане, пензије и борачки додатак, као и да се учинило све да се обезбиједе предуслови за почетак школске године, а за све прваке обезбијеђени су бесплатни уџбеници.

"У овом тренутно просјечна плата је 863 евра, имамо и даље константну покривеност увоза извозом, БДП константно два одсто, имамо раст иако није импозантан али ми можемо рећи да је на позитивним нивоу и очекујемо да крајем године премаши три одсто", рекао је Додик новинарима.

Указао је да незапосленост пада испод седам посто и да је то једна од најнижих стопа на простору бивше Југославије, само нижу има Словенија.

Саво Минић

Република Српска

Минић објавио износе једнократне помоћи за студенте и ученике

"Инфлација је 3,6 одсто, реално повећање плата је преко пет одсто", додао је Додик и истакао раст прихода.

Он је навео да су на сједници данас разговарали о актуелној политичкој и безбједносној ситуацији у Српској и БиХ.

"Сматрамо да је политичка ситуација у Републици Српској у знаку припрема за изборе, да је стабилна и нема ремећења безбједносне ситуације, те да Српска показује зрелост", рекао је Додик.

Најмоћнија смо партија, то ћемо и остати

Додик је истакао да је ова политичка партија најмоћнија и највећа, што ће и остати.

"Разговарали смо о изборима и сигурно је да смо најмоћнији", рекао је Додик на конференцији за новинаре након сједнице Предсједништва СНСД-а.

Он је истакао да ће овакав статус СНСД показивати и даље.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

СНСД

Саво Минић

Бесплатни уџбеници

веће плате

пензије

Коментари (3)

Прочитајте више

Аутомобил паркиран на улици.

Ауто-мото

Купио га 1991. и никада га није возио: Продаје се најуникатнији BMW на свијету

26 мин

0
Дино Мерлин

Сцена

Отказан концерт Дина Мерлина у Србији

27 мин

1
Дајана Радошљевић

Сцена

Инстаграм јој има старосно ограничење: Ово је ухапшена Дајана Радошљевић

44 мин

0
Зијад Крњић, члан Управног одбора УИО

БиХ

Зијад Крњић поново жели хаос на границама

35 мин

0

Више из рубрике

Зоран Стевановић

Република Српска

Стевановић: Влада уз превознике - центар одлучивања изван Српске и БиХ

57 мин

0
предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Српска гаји посебан сентимент према јеврејском народу

1 ч

2
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић на састанку са директором Канцеларије Амбасаде САД у Бањалуци Спенсером Филдсом

Република Српска

Стевандић са Филдсом: Српска заинтересована за сарадњу

1 ч

0
Сједница Предсједништва СНСД-а у проширеном саставу

Република Српска

Почела сједница Предсједништва СНСД-а

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

54

Минић објавио износе једнократне помоћи за студенте и ученике

14

49

Саобраћај потпуно обустављен: Возач погинуо у тешком судару с аутобусом

14

44

Додик: Минић предложио једнократне накнаде за ученике и студенте

14

41

Купио га 1991. и никада га није возио: Продаје се најуникатнији BMW на свијету

14

40

Отказан концерт Дина Мерлина у Србији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима