Додик: Минић предложио једнократне накнаде за ученике и студенте

Аутор:АТВ редакција
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Економска ситуација у Републици Српској је стабилна и због тога се може интервенисати према радницима, ђацима, борачким категоријама, изјавио је данас лидер СНСД-а Милорад Додик.
Додик је послије сједнице Предсједништва странке навео да је предложено од предсједника Владе Саве Минића једнократна накнада за ученике основних и средњих школа и студенте.
Подсјетио је да су плате повећане, пензије и борачки додатак, као и да се учинило све да се обезбиједе предуслови за почетак школске године, а за све прваке обезбијеђени су бесплатни уџбеници.
"У овом тренутно просјечна плата је 863 евра, имамо и даље константну покривеност увоза извозом, БДП константно два одсто, имамо раст иако није импозантан али ми можемо рећи да је на позитивним нивоу и очекујемо да крајем године премаши три одсто", рекао је Додик новинарима.
Указао је да незапосленост пада испод седам посто и да је то једна од најнижих стопа на простору бивше Југославије, само нижу има Словенија.
Република Српска
Минић објавио износе једнократне помоћи за студенте и ученике
"Инфлација је 3,6 одсто, реално повећање плата је преко пет одсто", додао је Додик и истакао раст прихода.
Он је навео да су на сједници данас разговарали о актуелној политичкој и безбједносној ситуацији у Српској и БиХ.
"Сматрамо да је политичка ситуација у Републици Српској у знаку припрема за изборе, да је стабилна и нема ремећења безбједносне ситуације, те да Српска показује зрелост", рекао је Додик.
Додик је истакао да је ова политичка партија најмоћнија и највећа, што ће и остати.
"Разговарали смо о изборима и сигурно је да смо најмоћнији", рекао је Додик на конференцији за новинаре након сједнице Предсједништва СНСД-а.
Он је истакао да ће овакав статус СНСД показивати и даље.
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