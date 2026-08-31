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Стевановић: Влада уз превознике - центар одлучивања изван Српске и БиХ

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 14:10

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Зоран Стевановић
Фото: АТВ

Влада Републике Српске предузела све што је било у њеној моћи када је ријеч о помоћи домаћим превозницима, али је центар у којем се ово питање рјешава - изван Српске и БиХ рекао је министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.

Стевановић трајно рјешење овог проблема домаћих превозника, што се тиче Шенген зоне и правила 90/180, очекује тек крајем године и на прољеће.

"До тада возаче молим за стрпљење. Немам ништа против протеста иако они поремете цијеле ланце снабдијевања у Републици Српској, БиХ и региону. Али, ако је то начин да се изврши додатни притисак на оне који одлучују - онда да и то покушају", изјавио је Стевановић новинарима у Бањалуци.

Ресорни министар је подсјетио да је Влада Републике Српске од првог дана уз домаће превознике, те нагласио да ће бити учињено све да се постигне резултат на овом пољу, најприје код првих комшија Хрвата, а онда и на територији цијеле ЕУ, а у све се, како је рекао, укључио и предсједник Милорад Додик.

Превозници из БиХ очекују да ЕУ коначно понуди рјешење за проблем професионалних возача из БиХ у вези са правилом 90/180, поручено је данас са протеста испред сједишта Делегације ЕУ у Сарајеву, преноси Срна.

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Подијели:

Тагови :

Зоран Стевановић

Влада Републике Српске

превозници

Република Српска

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