Logo

Саобраћај потпуно обустављен: Возач погинуо у тешком судару с аутобусом

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 14:49

Коментари:

0
Несрећа код Бановић
Фото: Црна-хроника

Возач аутомобила погинуо је у тешком судару са аутобусом на путу Бановићи-Живинице, потврђено је у полицији.

"Полицијској станици Бановићи, отприлике у 11.45 сати, пријављено је од Службе хитне медицинске помоћи Дома здравља Бановићи, да се на регионалном путу Бановићи - Живинице у мјесту Оскова, догодила саобраћајна несрећа, у којој су учествовали аутомобил и аутобус, а погинуо је возач аутомобила", потврђено је из Управе полиције МУП-а Тузланског кантона.

Дајана Радошљевић

Сцена

Инстаграм јој има старосно ограничење: Ово је ухапшена Дајана Радошљевић

Док траје увиђај, саобраћај је на поменутој дионици у потпуности обустављен и одвија се алтернативно преко насеља Мачковац и Хрвати.

Дино Мерлин

Сцена

Отказан концерт Дина Мерлина у Србији

"Увиђајем на мјесту догађаја руководиће дежурни кантонални тужилац, а према упутствима тужиоца извршиће га истражиоци Одјељења криминалистичке полиије Полицијске управе Бановићи", навели су из полиције.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

несрећа

Саобраћајна несрећа

удес

Коментари (0)

Више из рубрике

Дајана Радошљевић

Хроника

Дајана Радошљевић поново ухапшена због бијелог праха

1 ч

2
Лисице на рукама женска рука

Хроника

Бањалучанин пијан запуцао па завршио у лисицама

2 ч

0
Аустријанцу одузет трептач у Бањалуци

Хроника

Аустријанцу одузет трептач у Бањалуци

2 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Трагедија код Прњавора, погинуо возач аута

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

54

Минић објавио износе једнократне помоћи за студенте и ученике

14

49

Саобраћај потпуно обустављен: Возач погинуо у тешком судару с аутобусом

14

44

Додик: Минић предложио једнократне накнаде за ученике и студенте

14

41

Купио га 1991. и никада га није возио: Продаје се најуникатнији BMW на свијету

14

40

Отказан концерт Дина Мерлина у Србији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима