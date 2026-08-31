Саобраћај потпуно обустављен: Возач погинуо у тешком судару с аутобусом

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Возач аутомобила погинуо је у тешком судару са аутобусом на путу Бановићи-Живинице, потврђено је у полицији.
"Полицијској станици Бановићи, отприлике у 11.45 сати, пријављено је од Службе хитне медицинске помоћи Дома здравља Бановићи, да се на регионалном путу Бановићи - Живинице у мјесту Оскова, догодила саобраћајна несрећа, у којој су учествовали аутомобил и аутобус, а погинуо је возач аутомобила", потврђено је из Управе полиције МУП-а Тузланског кантона.
Сцена
Инстаграм јој има старосно ограничење: Ово је ухапшена Дајана Радошљевић
Док траје увиђај, саобраћај је на поменутој дионици у потпуности обустављен и одвија се алтернативно преко насеља Мачковац и Хрвати.
Сцена
Отказан концерт Дина Мерлина у Србији
"Увиђајем на мјесту догађаја руководиће дежурни кантонални тужилац, а према упутствима тужиоца извршиће га истражиоци Одјељења криминалистичке полиије Полицијске управе Бановићи", навели су из полиције.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
54
14
49
14
44
14
41
14
40
Тренутно на програму