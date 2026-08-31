Инстаграм јој има старосно ограничење: Ово је ухапшена Дајана Радошљевић

Аутор:АТВ редакција
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Приједорчанка Дајана Радошљевић ухапшена је за викенд у Бањалуци због злоупотребе наркотика. Она је иначе одраније позната јер је била на мети полиције у двије акције.
Ради се о власници аутомат и ноћног бара ”Спарта” која је широј јавности позната по снимку туче са возачем трамваја у Загребу, због чега је депортована из Хрватске.
У ПУ Бањалука наводе да су, с циљем спречавања злоупотребе дрога, прекршајно санкционисали пет особа, од чега три због посједовања наркотика.
Хроника
Дајана Радошљевић поново ухапшена због бијелог праха
”Због почињеног прекршаја из члана 4. (посједовање) Закона о производњи и промету опојних дрога ухапшени су Л.Б. из Србије, Д.Р. из Приједора и М.Т. из Бањалуке. Код наведених је пронађена и одузета одређена количина бијеле прашкасте материје налик `кокаину`”, саопштила је ПУ Бањалука.
Додају да је ухапшен и Р.П. из Бањалуке који је током контроле саобраћаја био позитиван на кокаин, док је С.П. из Лакташа одбио да се подвргне испитивању на присуство дроге у организму.
Подсјетимо, Радошљевићева је и раније довођена у везу са дрогом. Прошле године је ухапшена и притворена у оквиру акције ”Спарта” у којој је приједорска полиција заплијенила 23 грама кокаина.
Због сумње да се бавила трговином наркотика хапшенa је и у априлу 2024. године у оквиру акције ”Рома”. Тада је ”пало” укупно 14 особа, те је заплијењено 18,6 килограма марихуане, 1,24 килограма кокаина и 790 грама хашиша. Откривена је и лабораторија за вјештачки узгој марихуане. Иако су од акције прошле више од двије године, оптужница у овом предмету још није подигнута.
Иначе, Дајана Радошљевић је веома активна на друштвеним мрежама, а на Инстаграму има неколико профила.
Један од њих је означен као "садржај са старосним ограничењем", што значи да му не могу приступити малољетни корисници, иако садржај није експлицитан.
Други профил је, пак, отворен и нема таквих ограничења.
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