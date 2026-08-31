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Инстаграм јој има старосно ограничење: Ово је ухапшена Дајана Радошљевић

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 14:23

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Дајана Радошљевић
Фото: Инстаграм

Приједорчанка Дајана Радошљевић ухапшена је за викенд у Бањалуци због злоупотребе наркотика. Она је иначе одраније позната јер је била на мети полиције у двије акције.

Ради се о власници аутомат и ноћног бара ”Спарта” која је широј јавности позната по снимку туче са возачем трамваја у Загребу, због чега је депортована из Хрватске.

У ПУ Бањалука наводе да су, с циљем спречавања злоупотребе дрога, прекршајно санкционисали пет особа, од чега три због посједовања наркотика.

Дајана Радошљевић

Хроника

Дајана Радошљевић поново ухапшена због бијелог праха

”Због почињеног прекршаја из члана 4. (посједовање) Закона о производњи и промету опојних дрога ухапшени су Л.Б. из Србије, Д.Р. из Приједора и М.Т. из Бањалуке. Код наведених је пронађена и одузета одређена количина бијеле прашкасте материје налик `кокаину`”, саопштила је ПУ Бањалука.

Додају да је ухапшен и Р.П. из Бањалуке који је током контроле саобраћаја био позитиван на кокаин, док је С.П. из Лакташа одбио да се подвргне испитивању на присуство дроге у организму.

Хапшена у двије акције

Подсјетимо, Радошљевићева је и раније довођена у везу са дрогом. Прошле године је ухапшена и притворена у оквиру акције ”Спарта” у којој је приједорска полиција заплијенила 23 грама кокаина.

Због сумње да се бавила трговином наркотика хапшенa је и у априлу 2024. године у оквиру акције ”Рома”. Тада је ”пало” укупно 14 особа, те је заплијењено 18,6 килограма марихуане, 1,24 килограма кокаина и 790 грама хашиша. Откривена је и лабораторија за вјештачки узгој марихуане. Иако су од акције прошле више од двије године, оптужница у овом предмету још није подигнута.

Активна на мрежама, Инстаграм јој означен као садржај са старосним ограничењем

Иначе, Дајана Радошљевић је веома активна на друштвеним мрежама, а на Инстаграму има неколико профила.

Ограничени Инстаграм Дајане Радошљевић
Ограничени Инстаграм Дајане Радошљевић
Инстаграм

Један од њих је означен као "садржај са старосним ограничењем", што значи да му не могу приступити малољетни корисници, иако садржај није експлицитан.

Други профил је, пак, отворен и нема таквих ограничења.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Дајана Радошљевић

хапшење

Бањалука

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