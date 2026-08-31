Ево због чега је Лидија Вукићевић изгубила улогу у популарној серији

Аутор:АТВ редакција
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Једна од наших најпознатијих глумица, Лидија Вукићевић, једном приликом је отворено проговорила о професионалном интегритету, улогама које је изгубила због својих принципа, као и о тешком десетогодишњем периоду без глумачких ангажмана.
Глумица је тада истакла да су јој због атрактивног изгледа углавном нуђене улоге заводница, али и да је њена директност често имала високу цијену.
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Лидија Вукићевић је открила да је од самог почетка каријере била бунтовна и да је отворено говорила редитељима шта не жели да ради, што ју је на крају коштало бројних улога.
"Нажалост, веома сам стриктна и истину говорим људима у лице. То ме јесте коштало како у пријатељствима, тако и у послу. На примјер, ја одмах кажем редитељу шта нећу да радим. Не знам зашто ме скенирају док још ни уговор нисам потписала, шта сам ја, роба?!", рекла је.
Као најдрастичнији примјер таквог компромиса навела је култну серију "Вук Караџић", у којој је првобитно требало да глуми.
"Ишчитала сам сву литературу, требала је да играм у тој серији, урађен је костим и на крају нисам играла јер сам била директна и рекла да то што су замислили не оправдава улогу коју играм", открила је.
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Глумица наглашава да нема проблем са обнаживањем пред камерама уколико за то постоји јасан умјетнички разлог, али одбија да буде коришћена искључиво као маркетиншки трик за привлачење публике.
"Ја не кажем да глумица не треба да се скине. Наравно да треба. Ја не продајем парадајз на пијаци, па сад као нећу да се скинем. Треба, али када лик има оправдање за то јер се у том случају то не гледа као порнографија, већ је то саставни дио лика. Али ако се иде на то да се глумица скине и стави на плакат не би ли се публика привукла и добили што више новца на том филму, е онда тај филм са мном не може да се ради", рекла је.
Након развода и повратка из иностранства, Лидија се суочила са суровом реалношћу домаће сцене гдје је нико није звао да ради пуних десет година, а многи нису ни знали да се вратила у Србију.
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"Било је периода када нисам радила по 10 година када сам дошла из иностранства. Нико ме није звао да радим, нису многи знали да сам се вратила у Србију. Ја сам се снашла. Отворила сам своју школу глуме, написала монодраму, па сам и то пробала. Сама себи сам отворила врата", испричала је.
Лидија истиче да јој материјалне ствари никада нису одређивале срећу и да је увијек успевала да преброди финансијске кризе тако да нико из њеног окружења то не примијети.
"Новац ме никада превише није занимао. Мислим да је умјеће располагањем новца много значајније, постоје људи који имају огроман новац, а и даље су манекени за јад. Не умију да живе живот", рекла је недавно за Блиц.
Подсјетимо, против Лидија Вукићевић је поднијета кривична пријава због објаве о Ратку Младићу.
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