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Шеранић: Омогућити исти квалитет услуга у свим болницама

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 11:06

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Ален Шеранић
Фото: АТВ

У Републици Српској је у посљедњих неколико година много уложено у нове болнице, а циљ је да се стандардизују здравствене услуге, односно да у свим установама буде исти квалитет услуга, изјавио је министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић.

Шеранић је навео да су највеће болнице у Добоју и Требињу, а нови корак у њиховој модернизацији је у Приједору.

Појаснио је да је у Приједору размтрано да ли градити нови објекат или реконструисати постојећи, те да је, с обзиром на то да се посљедих 40 година није било значајних улагања, планирано да остане само главна конструкција, а све остало ће бити ново.

"То је озбиљан и захтјеван пројекат. Очекујем да ћемо у наредној седмици објавити јавни позив за прву фазу. По идејном пројекту, то је негдје око 196 милиона КМ из буџета Републике Српске", рекао је Шеранић за Вечерње новости.

Подсјетио је да је завршена и прва фаза реконструкције Болнице у Фочи и да су тамо већ кренули у активности друге фазе.

Министар је навео да у УКЦ Републике Српске у Бањалуци има нови објекат онкологије са палијативном његом, а поменуо је и да су велика улагања у нове објекте Института "Др Милан Зотовић".

"Захваљујући подршци руководства Републике Српске заиста смо урадили доста тога", истакао је министар Шеранић и додао како слиједи и ново улагање у бијељинску Болницу.

Подсјетио је да је у другом највећем граду у Српској раније изграђена нова болница али да су од њеног отварања 2013. године до данас порасли захтјеви за услуге тако да се иде у проширење капацитета.

Истакао је да је једна од важних ствари да се у Бијељини направи већи ургентни центар, те да је у тој болници, уз подршку колега из Србије, планиран развој микроинвазивне хирургије.

Напоменуо је да је у току оснивање републичког центра за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју чије ће сједиште бити у Фочи, са јединицама у Бањалуци и Дервенти.

"Жеља нам је да развијемо републичку установу која би била на терет буџета, а да родитељи те услуге могу да добију ближе својим кућама. Очекујемо да потпуно заживи наредне године", рекао је министар Шеранић, преноси Срна.

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Подијели:

Тагови :

Ален Шеранић

Република Српска

болница

Добој

Требиње

Приједор

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