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Борцима обезбијеђен превоз на сахрану генерала Младића

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 10:26

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У Цркви Рођења Пресвете Богородице у Обудовцу данас је служен парастос и одата почаст генералу Ратку Младићу, који је преминуо у 84. години у притворској болници у Хагу.
Фото: Срна

Борачка организација Републике Српске организује превоз за све заинтересоване борце који желе присуствовати сахрани генерала Ратка Младића.

Из БОРС-а су навели да је Предсједништво ове организације 29. августа на ванредној сједници разматрало активности у вези са смрћу и сахраном генерала Младића и донијело закључак о организацији превоза.

"Сви заинтересовани борци могу се пријавити у својим општинским или градским борачким организацијама најкасније до 2. септембра у 12.00 часова", наведено је у саопштењу.

Спискове заинтересованих припремиће општинске и градске борачке организације.

Некадашњи командант Главног штаба Војске Републике Српске генерал Ратко Младић преминио је у четвртак, 27. августа, у притворској болници у Хагу у 84. години.

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Тагови :

БОРС

сахрана

Ратко Младић

Умро Ратко Младић

генерал Ратко Младић

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