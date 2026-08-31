Борцима обезбијеђен превоз на сахрану генерала Младића

Аутор:АТВ редакција
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Борачка организација Републике Српске организује превоз за све заинтересоване борце који желе присуствовати сахрани генерала Ратка Младића.
Из БОРС-а су навели да је Предсједништво ове организације 29. августа на ванредној сједници разматрало активности у вези са смрћу и сахраном генерала Младића и донијело закључак о организацији превоза.
"Сви заинтересовани борци могу се пријавити у својим општинским или градским борачким организацијама најкасније до 2. септембра у 12.00 часова", наведено је у саопштењу.
Спискове заинтересованих припремиће општинске и градске борачке организације.
Некадашњи командант Главног штаба Војске Републике Српске генерал Ратко Младић преминио је у четвртак, 27. августа, у притворској болници у Хагу у 84. години.
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