Од 5. септембра новац пада с неба: Два знака коначно пуне новчанике

Аутор:АТВ редакција
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Прва половина мјесеца доноси велики финансијски преокрет за два знака зодијака.
Није реч о малим износима, већ о сумама које рјешавају нагомилане дугове и заостале рачуне.
Правило је јасно од 5. септембра новац пада с неба онима који су најдуже чекали на исплату свог рада.
Спремите се за позиве и уплате који стижу баш када су вам најпотребнији. Карте су се сложиле тако да новац долази из извора које сте можда и заборавили.
Бикови, вама од 5. септембра стиже новац који вам се дугује мјесецима. Било да је ријеч о заосталој заради, новцу који вам неко коначно враћа или послу који је дуго стајао у мјесту, блокада се прекида. Ово је период у којем Бикови озбиљно пуне новчанике јер им се враћа све оно што су уложили у претходном периоду.
Више нећете морати да бирате који рачун ћете платити одмах, а који оставити за касније. Ова уплата покрива све рупе у кућном буџету и оставља довољно простора за миран наставак јесени. Срећа вас не заобилази, а паре које стижу су реалне и опипљиве нема више чекања и обећања „биће сутра“.
Шкорпије, од почетка мјесеца ваш труд на послу добија конкретну новчану потврду. Очекујте изненадни бонус или понуду за нови пројекат који се плаћа унапријед. Наћи ћете се у ситуацији да бирате послове, а сваки од њих доноси одличну зараду.
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Док други чекају плату, Шкорпије од почетка мјесеца увелико пуне новчанике и рјешавају све финансијске проблеме које су вукле од раније. Не ради се о ситним парама, већ о износу који ће вам омогућити да купите оно што вам је неопходно за кућу или породицу. Искористите овај талас, јер је пред вама један од најјачих финансијских периода ове године.
Заборавите на оно вјечито пребројавање пара до сљедеће плате. Од 5. септембра срећа коначно окреће на њихову страну, а Бикови и Шкорпије пуне новчанике толико да рачуни више неће бити разлог за нервозу. Оно што је мјесецима деловало као недостижно, сада могу да плате без размишљања.
Ово је ваш тренутак да решите све што вас је мјесецима кочило, затворите старе дугове и почастите себе и породицу онако како доликује.
Ваша мука са празним рачуном престаје оног тренутка када ове уплате легну. Искористите ову прилику паметно, средите кућу и дугове, и припремите се за септембар у ком новац више није проблем, него рјешење.
Паре су на путу, а на вама је само да их дочекате спремни, преноси Крстарица.
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