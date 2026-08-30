Дневни хороскоп за 30. август: Један знак доноси тешку одлуку, а ево коме стиже романтика

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Сазнајте шта вам звијезде доносе за данашњи дан када су у питању љубав, пријатељство, односи у породици и лични планови.
Имате добре планове за провод и учинићете све и да их спроведете у дјело. Емотивни партнер се можда баш и неће сложити са свим ставкама које сте испланирали, или ће се трудити да дио времена проведе у свом друштву. Ипак, пред собом имате један лијеп и испуњен дан.
Вољена особа је пуна енергије и спремна на свакакве изазове, а ви бисте радије да се одморите и проведете више времена усмјерени само на себе. Могуће је да ћете тек у касним поподневним сатима успјети да уговорите виђење. Ипак, и са само пар заједнички проведених сати, бићете задовољни.
Ваша околина очекује да обавите послове или договоре на које сте се обавезали. Данас немате неких посебних дешавања, углавном ће вријеме протећи у сусретима и опуштеним разговорима са пријатељима или са људима који су вам драги. Можете контактирати и симпатију, спремна је за сусрет са вама.
Уколико сте усамљени, савјетујем вам да изађете и одете мало у провод, орасположићете се и провести боље него што то очекујете. Уколико имате вољену особу, пред вама је дан испуњен романтиком, интензитетом и сензуалношћу.
Спремни сте да се данас „жртвујете“ зарад других. Колико ће то испасти добро на крају, то ћемо тек видјети. У сваком случају, поставићете се и према члановима породице и према емотивном партнеру на најбољи могући начин. Спремни сте на уступке и прилагођавања.
Уживајте у времену које ћете провести са особама које су вам занимљиве или са емотивним партнером. Уколико сте сами, одличан је тренутак да покренете јачу комуникацију са неким ко вас привлачи. Такође, могућа су и нова познанства.
Чекаћете прави моменат да изнесете предлог неком од укућана или емотивном партнеру. Ово је нешто што вам је важно, зато и чекате да се све коцкице склопе и да наступите баш онда када треба, када осјетите да је друга страна расположена и спремна за договор.
Шта год радили, са ким год се сусрели током дана, трудићете се да наметнете своје мишљење и ставове. Будите опрезни кад је партнер у питању, јер он то неће трпјети. Могуће је да у поподневним или вечерњим сатима будете љубоморнији, са разлогом или без.
Превише размишљате о стварима које не можете промијенити, бар не у овом тренутку. Не нервирајте се без разлога, јер је питање у ком ће правцу ситуација око које се бринете ићи. Ако кријете неке ствари од емотивног партнера, било би добро да будете на опрезу.
Данас сте у недоумици коме дати предност вољеној особи или пријатељу... Колико год да вам је стало до вашег драгог бића, чини ми се да ћете ипак пријатељство ставити на прво мјесто. Још ако ову особу нисте видјели одавно, или сте договорили сусрет још прије извјесног времена љубав може да сачека.
Било би одлично да удовољите себи и ове тренутке проведете негдје ван породичне или кућне атмосфере. Потребно вам је да прошетате, да будете на свјежем ваздуху, да вас не држи мјесто. Ако је вољена особа спремна за акцију са вама, одлично. Ако није – отићи ћете ви у скитњу сами.
Велики планови за данашњи дан, али чини ми се да сте на више мјеста дали обећање да ћете се појавити. И како ћете сада уклопити све то, то је већ питање. Препустите се тренутку, па гдје год да вас ситуација одведе. Некада се најбоље ствари дешавају потпуно непланирано, преноси Она.рс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
13 ч0
Градови и општине
13 ч0
Србија
14 ч0
Занимљивости
14 ч0
Занимљивости
14 ч0
Занимљивости
15 ч0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Најновије
Најчитаније
11
30
11
06
10
51
10
38
10
18
Тренутно на програму