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Дневни хороскоп за 29. август: Шта нам звијезде данас поручују?

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 10:09

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Хороскоп
Фото: Pixabay/Maklay62

Ево шта нам звијезде поручују данас.

Ован

На послу вас очекује прилика да покажете колико сте одлучни и способни. Заузети ће уживати у искреном разговору са партнером, док слободне очекује занимљив сусрет. Пријаће вам више кретања.

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Једна идеја могла би вам донијети нову пословну прилику, али добро размислите прије одлуке. У љубави вас очекује више блискости, а слободни би могли примијетити нечије интересовање. Чувајте желудац.

Близанци

Разговор са колегом помоћи ће вам да лакше ријешите обавезу која вас оптерећује. Заузети могу направити важан договор са партнером, док слободне очекује ново познанство. Пазите на квалитет сна.

Рак

Очекује вас похвала за труд, али немојте дозволити да вас то наведе да преузмете превише обавеза. Вољена особа показаће вам колико јој значите, док слободни могу добити занимљив знак. Одморите очи од екрана.

Лав

Неко ће вам предложити сарадњу која би могла бити корисна за даљи напредак. Заузети ће уживати у романтичном гесту партнера, а слободни у пријатном флерту. Обратите пажњу на врат.

Одузета ракија

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Дјевица

Пословна обавеза захтијеваће прецизност, али ћете је успјешно привести крају. Партнер ће показати разумијевање за ваше потребе, док слободне очекује контакт са занимљивом особом. Уносите више течности.

Вага

Нови задатак донијеће вам прилику да покажете креативност и добру организацију. Заузети ће ријешити нешто што их је удаљавало од партнера, док слободни привлаче нечију пажњу. Чувајте леђа и зглобове.

Шкорпија

Не откривајте свима пословне планове јер би неко могао погрешно протумачити ваше намјере. У љубави слиједи пријатно изненађење, а слободни би могли започети романсу. Провјерите крвни притисак.

Стријелац

Ваш труд коначно ће бити примијећен, а могућ је и приједлог за додатни ангажман. Заузети могу уживати у више њежности, док слободне очекује симпатија од особе из окружења. Уносите више витамина.

Лежање, одмор

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Јарац

Добра организација помоћи ће вам да завршите обавезе без непотребног стреса. Партнер ће вам пружити подршку у важној одлуци, а слободни могу обновити занимљив контакт. Проведите вријеме у природи.

Водолија

Једна неочекивана идеја могла би промијенити ваш приступ пословном проблему. Заузети ће разговарати о заједничким плановима, док слободне очекује пажња особе која им је занимљива. Могућа је главобоља.

Рибе

Неко ће вам понудити помоћ око пословне обавезе и олакшати рјешавање. Вољена особа очекује више отворености, а слободни би могли привући пажњу својим шармом. Пазите на зглобове.

(Глас Српске)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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