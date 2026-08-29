Вујић: Србија спремна да испуни све што буде тражила породица генерала Младића

Аутор:АТВ редакција
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Србија је спремна да испуни све што буде тражила породица генерала Ратка Младића, рекао је у министар правде Србије Ненад Вујић.
"Оно што смо добили јуче јесте контакт особе из Механизма у Хагу за даље информације. Наша Амбасада у Хагу је у комуникацији са Механизмом у Хагу", рекао је Вујић.
Истиче да ни они, ни породица генерала Младића немају више информација о томе када се може очекивати преузимање тијела генерала, нити који су сљедећи кораци.
"Спремни смо да преузмемо тијело чим добијемо информације. Породица о свему одлучује и пратићемо став и жеље породице. Република Србија је спремна испунити све оно што породица буде тражила. Тако и што се тиче сахране, све ћемо учинити да се спроведе достојанствено и у складу са жељом породице", навео је Вујић.
Подсјетио је да су од половине августа имали информације од љекара из Механизма да се генерал Младић налази у финалној фази живота.
"Процјена је била двије недјеље. Ми смо на основу тога, а у договору са породицом, покренули процедуру за пријевремено пуштање због хуманитарних разлога. Мендела правила укључују хумано понашање и поштовање људског достојанства. Ми смо инсистирали на хуманитарним принципима цијело вријеме", јасан је Вујић, преноси "РТРС".
Каже да је предсједница Суда тражила мишљење независног експерта.
"Палијативна њега укључује присуство најближих чланове породице. И независни експерти су рекли да је терапија нешто што иде, али и да палијативна њега укључује присуство породице. Предсједница суда је дуго чекала да стигну извјештаји. А ми смо поново послали писмо, али дошло је до информације да је генерал преминуо", истакао је Вујић.
Каже да су упозоравали да су посљедњи дани у питању и да су се позивали на медицинску документацији.
"Били смо нажалост у праву. Сада тражимо да се у истрагу укључи и питање протокола лијечења генерала Младића. Јер то је исто као и протоколи СЗО који говоре да се терапија не прекида и да се наставља. А ми знамо да су престали му давати одређене ствари и зато очекујемо одговоре", јасан је Вујић.
Подсјетио је да је Србија дала све гаранције за пребацивање генерала на лијечење у Србију.
"Све услове смо били спремни да прихватимо", закључио је Вујић.
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