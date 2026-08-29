У тешкој несрећи погинула жена: Срна излетила на пут, возач изгубио контролу над аутомобилом

Аутор:АТВ редакција
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У тешкој саобраћајној несрећи која се јуче догодила на путу Неготин-Кладово, страдала је жена старости 85 година, док су возач и још двије путнице лакше повријеђени.
Несрећа се догодила у 7.30 сати када је путничко возило БМВ којим је ка Неготину управљао Г. М. (54) из Кладова ударило срну која је изненада истрчала из шуме, због чега је возач изгубио контролу над возилом, слетио са пута и ударио у дрво.
Том приликом је К. М. (85), која је била на задњем сједишту возила, задобила повреде од којих је преминула на лицу мјеста, док су возач и још двије путнице у возилу задобили лакше повреде.
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Обављен је увиђај, наложена обдукција, алкометром је утврђено да возач није имао алкохола у крви, а потом је утврђено присуство ТХЦ-а у организму.
С обзиром на то, као и на чињеницу да је на дионици пута гдје се догодила несрећа постојао знак "дивљач на путу", по налогу Вишег јавног тужилаштва у Неготину осумњиченом је одређено задржавање због кривичног дјела тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја.
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