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Механизам у Хагу: Док траје истрага о смрти нема одлуке о предаји тијела Младића

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 09:42

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Зграда Хага, Холандија
Фото: АТВ

Међународни резидуални механизам за кривичне судове саопштио је да за сада не може да прецизира када ће тијело преминулог генерала Ратка Младића бити предато Србији, нити да изнесе детаље о околностима његове смрти, јер је у току истрага коју по налогу предсједника Механизма спроводи судија Ијан Бономи.

Предсједник Механизма је 27. августа 2026. године издао налог којим је судији Ијану Бономију поверио истрагу о околностима Младићеве смрти док се налазио у притвору Јединице Уједињених нација за притвор, саопштено је из Међународног резидуалног механизма за кривичне судове за Танјуг.

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Бономи је задужен да о резултатима истраге извијести "што је прије разумно могуће", али предсједник Механизма није одредио рок за њен завршетак.

До окончања истраге детаљи о Младићевој смрти сматрају се повјерљивим, због чега Механизам, како је наведено, није у могућности да пружи додатне информације.

- Поступање са посмртним остацима господина Младића у овом тренутку је повјерљиво и Механизам није у могућности да о томе разговара - наводи се у одговору Прес службе Механизма.

На питање зашто Младићу није било дозвољено да настави лијечење у Србији, Механизам је навео да је он затражио пуштање на слободу из хуманитарних разлога, уз образложење да је његова смрт "неизбјежна" и да би његовим пребацивањем у Србију била обезбијеђена "знатно већа и континуиранија присутност чланова његове најближе породице".

Предсједник Механизма је, међутим, оцијенио да су свеобухватна и хумана медицинска њега и помоћ које су Младићу пружане у затворској болници, укључујући помоћ у свакодневним активностима, "далеко превазилазиле минимум прописан међународним стандардима".

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У одлуци је наведено да су таква њега и помоћ поштовале Младићево здравље, људско достојанство и основна права, док сама очекивана близина смрти није представљала околност због које би његов даљи боравак у притвору био неспојив са тим правима.

Механизам је навео и да је Младић имао изузетне услове за посјете, који су омогућавали значајан контакт са породицом.

Јединица за притвор омогућила је додатне посјете породице након подношења захтјева за пуштање на слободу и очекивала је да ће омогућити још посјета у непосредној будућности, наводи се у одговору.

Младић је преминуо у притворској болници у Хагу, гдје је посљедњих мјесеци био прикован за кревет и гдје му је пружена само палијативна нега.

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Механизам је, упркос гаранцијама Србије и Републике Српске, у више наврата одбио да генерала Младића пусти на лијечење у Србији, гдје би био у окружењу своје породице и гдје би му била пружена најбоља могућа здравствена њега.

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Ратко Младић

Умро Ратко Младић

генерал Ратко Младић

Хаг

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