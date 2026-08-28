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Шојгу се огласио о смрти Ратка Младића

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 16:27

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секретар Савјета безбједности Русије Сергеј Шојгу на Међународном форуму о безбједности у Москви
Фото: Printscreen/Youtube/ATP

Секретар Савјета безбједности Русије Сергеј Шојгу изјавио је најдубље саучешће поводом смрти некадашњег команданта Војске Републике Српске Ратка Младића његовој породици и пријатељима.

Он је указао на нечовjечне услове у Хашком трибуналу којима је био изложен.

"Са горчином сам примио вијест о смрти генерала Ратка Младића у хашким казаматима. Неправедна пресуда коју је Ратку Младићу изрекао Међународни трибунал за бившу Југославију, као и нехумани услови његовог заточеништва, представљају драстичан примјер непоштовања међународних правних норми и принципа правичног и хуманог третмана затвореника", наводи се у његовом телеграму, пренио је "Спутњик".

Младић је преминуо у четвртак у Хашком трибуналу.

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Тагови :

Сергеј Шојгу

Ратко Младић

Умро Ратко Младић

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