Шојгу се огласио о смрти Ратка Младића

Аутор:АТВ редакција
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Секретар Савјета безбједности Русије Сергеј Шојгу изјавио је најдубље саучешће поводом смрти некадашњег команданта Војске Републике Српске Ратка Младића његовој породици и пријатељима.
Он је указао на нечовjечне услове у Хашком трибуналу којима је био изложен.
"Са горчином сам примио вијест о смрти генерала Ратка Младића у хашким казаматима. Неправедна пресуда коју је Ратку Младићу изрекао Међународни трибунал за бившу Југославију, као и нехумани услови његовог заточеништва, представљају драстичан примјер непоштовања међународних правних норми и принципа правичног и хуманог третмана затвореника", наводи се у његовом телеграму, пренио је "Спутњик".
Младић је преминуо у четвртак у Хашком трибуналу.
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