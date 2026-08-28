Горан Талић: Спој здравства, туризма и здраве хране може бити покретач привреде Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
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Директор ЈЗУ Института „Др Мирослав Зотовић“ др Горан Талић поручио је у емисији „Став“ на К3 телевизији да Република Српска има велики развојни потенцијал у повезивању здравства, туризма, термалних ресурса и производње здраве хране.
Талић је истакао да је ријеч о концепту који се већ развија у оквиру Института „Др Мирослав Зотовић“, а да би његово шире стратешко повезивање могло имати значајан утицај и на привредни развој Републике Српске.
„Спој здравства, туризма и здраве хране је концепт који треба развијати и који ми у Институту већ развијамо. Термална вода нам омогућава да све то постигнемо и да у будућности још интензивније радимо у овом правцу“, рекао је Талић.
Према његовим ријечима, посебно мјесто у том концепту имају термални извори којих, како је навео, на простору Републике Српске има око 200.
„Ако направимо стратешки приступ термалној води, не развијамо само здравствени туризам. Покрећемо и грађевински сектор, производњу, пољопривреду, туризам и друге дјелатности које могу бити у функцији тог концепта“, истакао је Талић.
Он је нагласио да термална вода нема значај само за лијечење и очување здравља, већ и као енергетски ресурс.
„Термална вода служи за лијечење, али може да служи и као енергент. Цијели Институт има системе хлађења и загријавања простора уз помоћ термалне воде. То је потенцијал који морамо много више користити“, рекао је Талић.
Говорећи о развоју Слатине, Талић је рекао да има јасну визију како би овај простор требало да изгледа у будућности.
„Ја имам визију како ће Слатина изгледати у будућности. Ја то све видим. Слатина треба да буде будући мали град. То је велики државни пројекат који је добио подршку предсједника Додика. Српска ће бити поносна на тај пројекат“, поручио је Талић.
Како је навео, будући развој Слатине требало би да обједини више различитих садржаја, међу којима ће посебно мјесто имати здравствени, бањски и конгресни туризам.
„У том будућем граду биће здравствени туризам, конгресни туризам и бројни други садржаји. То је пројекат који треба да повеже различите потенцијале и створи нову развојну цјелину“, рекао је Талић.
Посебно је говорио о развоју парк-шума и садржаја намијењених превенцији и рехабилитацији.
Према његовим ријечима, постојећи простор за рекреацију простире се на око 320 дунума, док се тренутно завршава и друга парк-шума.
„Развијамо садржаје за превенцију дијабетеса, опоравак кардиолошких и пулмолошких пацијената, дуге стазе за рекреацију и шетњу. То није само простор за пацијенте, већ концепт који здравље, природу, рекреацију и туризам ставља у једну цјелину“, истакао је Талић.
Талић је најавио и нови пројекат Института „Др Мирослав Зотовић“, који би јавности требало да буде представљен наредне седмице.
„Нови пројекат је спреман и биће презентован наредне седмице. Изградња новог комплекса требало би да почне на прољеће“, најавио је Талић.
Говорећи о раду Института, нагласио је да је један од најважнијих елемената успјеха квалитетан медицински кадар.
„Институт има 121 љекара, високо квалификованих стручњака. Много улажемо у њихов развој и образовање, јер без квалитетних људи нема ни квалитетне здравствене установе“, рекао је Талић.
Додао је да Институт има коректне односе и добру сарадњу са сродним здравственим установама у региону, посебно у Србији и Словенији, што омогућава размјену искустава и унапређивање стручног рада.
Талић је говорио и о начину управљања Институтом, наглашавајући да успјех установе види прије свега као резултат рада комплетног тима.
„Кључ успјеха Института је у томе што пажљиво бирамо руководиоце и начелнике клиника. Они одлично управљају системом. Нисам неко ко силом води установу. Ми тимски развијамо концепт који се зове "Зотовић“, рекао је Талић.
Као једну од препознатљивих вриједности Института издвојио је однос према пацијентима.
„Нас красе љубазност, осмијех и приступачност. То је нешто што желимо да његујемо и даље“, истакао је.
Говорећи о унапређењу здравственог система Републике Српске, Талић је посебно нагласио значај стандардизације рада.
„Кључ свега у здравству су протоколи. То мора да покрене Министарство здравља. Кључно је увођење стандарда, стандарда АСКВА-е и ИСО стандарда у здравство“, рекао је Талић.
Према његовим ријечима, јасно дефинисани протоколи и стандарди омогућавају уједначен квалитет здравствених услуга, бољу организацију и већу одговорност свих учесника у систему.
Талић је нагласио и значај сарадње са институцијама Републике Српске.
„Имам одличне односе са свим функционерима. Највише комуницирам са предсједником Додиком, премијером, министром финансија, министром здравља и другим функционерима, али заиста са свима имам велико међусобно уважавање и добре односе“, рекао је директор Института „Др Мирослав Зотовић“.
На крају, Талићева порука из емисије „Став“ своди се на идеју да здравствени потенцијали Републике Српске, посебно термални ресурси, не треба да буду посматрани само кроз здравствени систем, већ као основа за шири развојни концепт који повезује здравство, туризам, енергетику, пољопривреду, грађевинарство и производњу здраве хране.
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