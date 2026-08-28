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Тресло се тло: Блажи земљотрес у Бањалуци!

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 09:52

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Тресло се тло: Блажи земљотрес у Бањалуци!
Фото: EMSC

На подручју Бањалуке јутрос се осјетио земљотрес.

Како наводи ЕМСЦ, земљотрес је био јачине 2.4 степена, а епицентар је био осам километара сјеверозападно од Бањалуке.

Земљотреси јачине до 2,4 степена Рихтерове скале спадају у категорију земљотреса које већина људи уопште не осјети, осим евентуално појединаца на вишим спратовима зграда.

Региструју их искључиво сеизмолошки инструменти и они не изазивају никакву штету на објектима или инфраструктури.

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Тагови :

Бањалука

Земљотрес

сеизмолошки центар

потрес

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