Тресло се тло: Блажи земљотрес у Бањалуци!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На подручју Бањалуке јутрос се осјетио земљотрес.
Како наводи ЕМСЦ, земљотрес је био јачине 2.4 степена, а епицентар је био осам километара сјеверозападно од Бањалуке.
🔔#Earthquake (#zemljotres) M2.4 occurred 8 km NW of Banja Luka (Bosnia & Herzegovina) 3 min ago (local time 09:27:46). More info at:— EMSC (@LastQuake) August 28, 2026
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/DKgiSVDy1z
🖥https://t.co/qNpJ8jBc3s pic.twitter.com/ZPdd1myOVj
Земљотреси јачине до 2,4 степена Рихтерове скале спадају у категорију земљотреса које већина људи уопште не осјети, осим евентуално појединаца на вишим спратовима зграда.
Региструју их искључиво сеизмолошки инструменти и они не изазивају никакву штету на објектима или инфраструктури.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
6 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
7 ч3
Друштво
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму