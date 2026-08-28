Тресло се тло: Блажи земљотрес у Бањалуци!

🔔#Earthquake (#zemljotres) M2.4 occurred 8 km NW of Banja Luka (Bosnia & Herzegovina) 3 min ago (local time 09:27:46). More info at:

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