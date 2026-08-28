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Неприступачан терен један од главних проблема: Овако изгледа борба са ватром око Требиња

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 08:02

Коментари:

3
Неприступачан терен један од главних проблема: Овако изгледа борба са ватром око Требиња
Фото: ATV

У борби са пожарима и ватреном стихијом, ватрогасцима често навише муке задаје неприступачан терен. А како изгледа борба на требињском пожариштима, показали су нам ватрогасаца из ДВД Ластве.

"Ово је локалитет Руђин До а ови снимци су настали ноћас. Баш зато се за ове људе каже да су хероји. Пожар код Требиња и даље уништава све пред собом".

О вишедневној борби са ватром око Требиња, огласио се и командира ТВЈ Требиње Дејан Кашиковић.

"Нема предаје, нема повлачења. Иза сваког пламена стоји човјек. Иза сваког човјека стоји тим. Заједно чувамо Требиње", рекао је Кашиковић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Требиње

пожар

ватра

Коментари (3)

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