Неприступачан терен један од главних проблема: Овако изгледа борба са ватром око Требиња

Ovako izgleda borba vatrogasaca iz Lastve sa vatrenom stihijom i nepristupačnim terenom. Ovo je lokalitet Ruđin Do a ovi snimci su nastali noćas. Baš zato se za ove ljude kaže da su heroji. Požar kod Trebinja i dalje uništava sve pred sobom. @AtvBanjaluka pic.twitter.com/THDBrO03JR