Неприступачан терен један од главних проблема: Овако изгледа борба са ватром око Требиња

Аутор:АТВ редакција
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У борби са пожарима и ватреном стихијом, ватрогасцима често навише муке задаје неприступачан терен. А како изгледа борба на требињском пожариштима, показали су нам ватрогасаца из ДВД Ластве.
"Ово је локалитет Руђин До а ови снимци су настали ноћас. Баш зато се за ове људе каже да су хероји. Пожар код Требиња и даље уништава све пред собом".
Ovako izgleda borba vatrogasaca iz Lastve sa vatrenom stihijom i nepristupačnim terenom. Ovo je lokalitet Ruđin Do a ovi snimci su nastali noćas. Baš zato se za ove ljude kaže da su heroji. Požar kod Trebinja i dalje uništava sve pred sobom. @AtvBanjaluka pic.twitter.com/THDBrO03JR— Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) August 28, 2026
О вишедневној борби са ватром око Требиња, огласио се и командира ТВЈ Требиње Дејан Кашиковић.
"Нема предаје, нема повлачења. Иза сваког пламена стоји човјек. Иза сваког човјека стоји тим. Заједно чувамо Требиње", рекао је Кашиковић.
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