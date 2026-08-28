Српска овог јутра богатија за 16 беба

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 16 беба, 10 дјевојчица и шест дјечака, речено је Срни у породилиштима.
У Бањалуци је рођено 11 беба, двије у Требињу и по једна у Зворнику, Приједору и Бијељини.
У породилишту у Бањалуци рођено је девет дјевојчица и два дјечака, у Требињу два дјечака, у Зворнику и Приједору по један дјечак, а у Бијељини једна дјевојчица.
Порода није било у болницама у Источном Сарајеву, Добоју, Фочи, Невесињу и Градишци.
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