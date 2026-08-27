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Молитва коју сваки вјерник ујутру треба да изговори: Прославља се Велика Госпојина

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 22:24

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Вјера кадионица црква свештеник
Фото: Pexels

Српска православна црква и њени вјерници у петак 28. августа обиљежавају један од највећих хришћанских празника Успење Пресвете Богородице, у народу познато као Велика Госпојина.

Овај дан се посебно издваја као празник жене и дјеце, а проводи се у молитви и благостању.

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Молитва на Велику Госпојину

И мајке, и дјеца, и болесни, и сви они којима је потребна Божја милост и помоћ треба на овај дан да пред иконом изговоре ове ријечи:

“Богородице Дјево, радуј се Благодатна Маријо, Господ је с Тобом. Благословена си Ти међу женама, и благословен је Плод утробе Твоје, јер си родила Спаситеља душа наших. Амин”.

Народни обичаји

Када је ријеч о народним вјеровањима и обичајима везаних за Велику Госпојину постоји неколико ствари које је неопходно урадити. Такође, постоје четири ствари које, по народним веровањима, никако не бисте смјели да радите: Према старом вјеровању, дом треба детаљно поспремити пред Велику Госпојину, јер чистоћа простора доноси благостање и слогу у породицу.

Урош Станић

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Пошто се Велика Госпојина сматра великим женским празником, жене и мајке би требало да у овим данима пронађу пријеко потребан мир и предах од тешких физичких послова.

(Курир)

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Тагови :

православље

СПЦ

Велика Госпојина

молитва

вјера

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