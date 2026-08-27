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Тужба против ТикТок-а: Тражи се боља заштита менталног здравља дјеце

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 22:34

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Тужба против ТикТок-а: Тражи се боља заштита менталног здравља дјеце
Фото: Cottonbro studio/Pexels

Власти Калифорније намјеравају да туже друштвену мрежу Тикток, захтијевајући појачање мјера за заштиту менталног здравља дјеце, рекао је главни тужилац те савезне државе Роб Бонта.

"Сада тужимо Тикток и желимо да осигурамо да усвоји сличне праксе и обавезе као Мета. Желимо да сви у индустрији предузму кораке попут оних које та компанија сада мора да предузме на основу споразума о нагодби, како би се заштитило ментално здравље дјеце", рекао је Бонта.

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Он је додао да је Тикток предложио могућност за постизање нагодбе са калифорнијским властима ван суда.

Мета је раније саопштила да ће платити 18 милијарди долара како би окончала судски поступак који су амерички тужиоци покренули због изостанка мјера заштите дјеце, изазивања зависности и узимања података корисника.

(Срна)

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Тагови :

калифорнија

ТикТок

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