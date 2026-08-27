Тужба против ТикТок-а: Тражи се боља заштита менталног здравља дјеце

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Власти Калифорније намјеравају да туже друштвену мрежу Тикток, захтијевајући појачање мјера за заштиту менталног здравља дјеце, рекао је главни тужилац те савезне државе Роб Бонта.
"Сада тужимо Тикток и желимо да осигурамо да усвоји сличне праксе и обавезе као Мета. Желимо да сви у индустрији предузму кораке попут оних које та компанија сада мора да предузме на основу споразума о нагодби, како би се заштитило ментално здравље дјеце", рекао је Бонта.
Фудбал
Европска јесен већ стигла у Бањалуку
Он је додао да је Тикток предложио могућност за постизање нагодбе са калифорнијским властима ван суда.
Мета је раније саопштила да ће платити 18 милијарди долара како би окончала судски поступак који су амерички тужиоци покренули због изостанка мјера заштите дјеце, изазивања зависности и узимања података корисника.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
23
21
23
06
23
01
22
49
22
47
Тренутно на програму