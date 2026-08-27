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Украјински режим Владимира Зеленског понаша се све безобзирније и изазива нуклеарну катастрофу, изјавила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Поводом најновијих напада Оружаних снага Украјине на нуклеарну електрану "Запорожје", Захарова је навела да се Зеленски и његова клика понашају све безобзирније, показујући свијету спремност да угрозе нуклеарну безбједност највеће нуклеарне електране у Европи и изазову катастрофу, преноси ТАСС.
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Она је додала да је Кијев обновио нападе на нуклеарну електрану "Запорожје", намјерно гађајући кључне компоненте и елементе овог руског постројења важне за нуклеарну безбједност.
"Украјинска беспилотна летјелица јуче је гађала локацију за суво складиштење истрошеног нуклеарног горива у оквиру нуклеарне електране Запорожје, а оштећење тог објекта могло би да доведе до озбиљног радијацијског удеса", упозорила је Захарова.
(Срна)
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