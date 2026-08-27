Logo

Захарова: Украјински режим се понаша све безобзирније, изазивају нуклеарну катастрофу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
27.08.2026 21:59

Коментари:

0
Марија Захарова
Фото: Tanjug/Pavel Bednyakov, Pool

Украјински режим Владимира Зеленског понаша се све безобзирније и изазива нуклеарну катастрофу, изјавила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Поводом најновијих напада Оружаних снага Украјине на нуклеарну електрану "Запорожје", Захарова је навела да се Зеленски и његова клика понашају све безобзирније, показујући свијету спремност да угрозе нуклеарну безбједност највеће нуклеарне електране у Европи и изазову катастрофу, преноси ТАСС.

Рибар

Регион

Масовни помор рибе због изливања из постројења за пречишћавање отпадних вода

Она је додала да је Кијев обновио нападе на нуклеарну електрану "Запорожје", намјерно гађајући кључне компоненте и елементе овог руског постројења важне за нуклеарну безбједност.

"Украјинска беспилотна летјелица јуче је гађала локацију за суво складиштење истрошеног нуклеарног горива у оквиру нуклеарне електране Запорожје, а оштећење тог објекта могло би да доведе до озбиљног радијацијског удеса", упозорила је Захарова.

(Срна)

Подијели:

Тагови :

Марија Захарова

Русија

Украјина

Кијев

Коментари (0)

Више из рубрике

Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.

Свијет

Алармантни подаци из Њемачке: 95 одсто шумских пожара изазове човјек

2 ч

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у авиону „Ер Форс Уан“ током повратка у Бијелу кућу, у недјељу, 2. августа 2026. године.

Свијет

Трамп о могућности да Русија нападне земље НАТО-а

2 ч

0
Викторија, кћерка политичара извршила самоубиство

Свијет

Кћерка чувеног политичара извршила самоубиство!

3 ч

0
Таблете могу да значе две различите ствари: чврсти облик лијекова у фармацији или преносиви рачунар са екраном осјетљивим на додир. Најчешће се односе на лијекове који се пију за лијечење различитих болести.

Свијет

Због принудне контрацепције женама са Гренланда ће бити исплаћена одштета

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

21

Мариновић након великог успјеха: Капа до пода

23

06

Жељка Цвијановић честитала Борцу пласман у Лигу конференција

23

01

Зељковић: Вечерас је остварен велики успјех, ово је поклон нашим навијачима

22

49

Минић честитао побједу бањалучком Борцу

22

47

Додик на терену играчима честитао играчима Борца пласман у Европу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима