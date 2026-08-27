Алармантни подаци из Њемачке: 95 одсто шумских пожара изазове човјек

Аутор:АТВ редакција
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Веома мали дио шумских пожара у Њемачкој настаје природним путем. Када се узрок може утврдити, најчешће се испостави да је ријеч о људској непажњи или намјери.
Тек око три посто свих пожара у шумама има природан узрок, а то је по правилу удар грома, каже Александер Лухриг, директор Пољопривредног осигурања Allianz Agrarversicherung.
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Највећа њемачка осигуравајућа кућа упозорава да суша значајно повећава ризик од великих шумских пожара.
"Климатске промјене не пале шуме саме од себе, али припремају гориви материјал. А онда ватра букне брже и јаче", каже Лухриг позивајући се на податке Савезне агенције за пољопривреду и прехрану (БЛЕ).
Званични подаци за прошлу годину показују да су три посто шумских пожара изазвали природни узроци, углавном удари грома.
У скоро половини случајева, односно 46 посто, узрок пожара није могао да се разјасни. Немар је био узрок у 27 посто случајева, а намјерно паљење у 19 посто.
Ако се посматрају само случајеви у којима је узрок утврђен, 95 посто шумских пожара изазвао је човјек, објашњава Лухриг.
"Тамо гдје се узрок разјасни, готово увијек је у питању људски фактор: цигарете, роштиљање, логорске ватре или подметање пожара", појаснио је.
Пожари овог љета, према процјени менаџера Аллианз-а, посљедица су низа криза које су се надовезивале током више година.
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"Суша ствара идеалне услове за поткорњака", каже Лухриг. Ти инсекти су у првој половини ове деценије проузроковали велику штету и у више савезних покрајина довели до одумирања великих површина под смрчом.
"Оштећена стабла за собом остављају мртво дрво, док топлотни стрес доводи до сушења трава, иглица и другог ситног биљног материјала. Када потом наиђе сљедећи период суше и врућине, он погађа већ ослабљену шуму у којој има знатно више горивог материјала", објашњава Лухриг.
Осигурања се интензивно баве посљедицама климатских промјена, јер штете од природних катастрофа дугорочно расту, а компаније морају што прецизније да процјењују своје ризике, јавља дпа.
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