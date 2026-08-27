Огласила се Русија поводом смрти Ратка Младића

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Министарство спољних послова Русије изразило је најдубље саучешће поводом смрти бившег команданта Војске Републике Српске генерала Ратка Младића и истакло да се у његовом случају показала антисрпска пристрасност Хашког трибунала и Механизма као његовог правног насљедника.
"Изражавамо најдубље саучешће породици и пријатељима преминулог", наводи се у саопштењу Министарства.
Из Министарства наводе да је случај генерала Младића био манифестација двоструких аршина и антисрпске пристрасности Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију.
Република Српска
Шешељ открио анегдоту о Младићу из Хага коју ће заувијек памтити
Русија је и у јуну на сједници Савјета безбједности УН затражила да Механизам одобри да генерал Младић буде пуштен на привремену слободу ради лијечења у Србији.
Ратни командант Главног штаба Војске Републике Српске генерал Ратко Младић преминуо је у притворској болници у Хагу у 84. години.
Република Српска
Предсједница Механизма у Хагу наложила истрагу о смрти Ратка Младића
Генерал Младић је од 2024. године налазио у притворској болници у Хагу, гдје је посљедњих годину и по дана био везан за кревет, а Механизам за кривичне судове у Хагу оглушио се о захтјеве да из хуманих разлога буде пуштен на лијечење у Србију.
Из Механизма је саопштено да је предсједник Грасијела Сантана "наложила истрагу о смрти генерала Младића у притворској болници у Хагу".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
5 ч3
Република Српска
6 ч0
Република Српска
6 ч0
Република Српска
6 ч5
Најновије
Најчитаније
23
21
23
06
23
01
22
49
22
47
Тренутно на програму