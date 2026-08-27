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Огласила се Русија поводом смрти Ратка Младића

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 19:58

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Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Министарство спољних послова Русије изразило је најдубље саучешће поводом смрти бившег команданта Војске Републике Српске генерала Ратка Младића и истакло да се у његовом случају показала антисрпска пристрасност Хашког трибунала и Механизма као његовог правног насљедника.

"Изражавамо најдубље саучешће породици и пријатељима преминулог", наводи се у саопштењу Министарства.

Из Министарства наводе да је случај генерала Младића био манифестација двоструких аршина и антисрпске пристрасности Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију.

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Русија је и у јуну на сједници Савјета безбједности УН затражила да Механизам одобри да генерал Младић буде пуштен на привремену слободу ради лијечења у Србији.

Ратни командант Главног штаба Војске Републике Српске генерал Ратко Младић преминуо је у притворској болници у Хагу у 84. години.

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Предсједница Механизма у Хагу наложила истрагу о смрти Ратка Младића

Генерал Младић је од 2024. године налазио у притворској болници у Хагу, гдје је посљедњих годину и по дана био везан за кревет, а Механизам за кривичне судове у Хагу оглушио се о захтјеве да из хуманих разлога буде пуштен на лијечење у Србију.

Из Механизма је саопштено да је предсједник Грасијела Сантана "наложила истрагу о смрти генерала Младића у притворској болници у Хагу".

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Тагови :

Русија

Ратко Младић

Москва

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