Због принудне контрацепције женама са Гренланда ће бити исплаћена одштета

Аутор:АТВ редакција
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Данска ће исплатити око 40.000 евра свакој жени са Гренланда која може да потврди да јој је без пристанка уграђено контрацептивно средство током периода док је Копенхаген контролисао здравствени систем на том острву, преноси "Раша тудеј".
Парламент Данске је великом већином одобрио исплату у износу од 300.000 круна /41.137 евра/, при чему ће накнада бити ослобођена пореза без обзира на врсту коришћеног контрацептивног средства или броја случајева.
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Независна данско-гренландска истражна комисија утврдила је да је најмање 4.070 жена и дјевојчица, од којих су неке имале само 12 година, мимо своје воље добило интраутерине улошке /спирале/ између 1966. и 1970. године, што је у том периоду чинило готово половину жена на Гренланду.
Спирале су се постављале без знања пацијенткиња током прегледа или других медицинских интервенција, а процјењује се да су изазвале неплодност или гинеколошке проблеме код више од пола Гренланђанки којима су имплантиране.
Ова пракса је у извјесној мјери настављена до почетка деведесетих година, када је Гренланд преузео здравствени сектор од Данске, навела је Комисија у извјештају, преноси Глас Српске.
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Контроверзна кампања била је подстакнута забринутошћу Данске због изузетно брзог раста становништва на Гренланду.
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