Пожар угрожава ''Водовод'' у граду у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Један крак пожара који гори изнад Требиња приближио се изворишту "Врело око" и требињском "Водоводу", а на терену су ангажовани бројни радници тог предузећа и ватрогасци како би сузбили ватру, изјавио је вечерас Срни начелник градског Штаба за ванредне ситуације Стеван Бекан.
Бекан је рекао да се пожар примакао изнад изворишта, али да је ситуација под контролом.
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Он је додао да су на терену и припадници Јавне установе "Екологија и безбједност".
Бекан каже да је стабилна ситуација на Голом брду, са којег је ватра данас пријетила требињским насељима Полице и Гучина.
Он је додао да је на том подручју јутрос у 5.00 часова трајала велика борба са пожаром, а током дана ватру је гасио и хеликоптер Оружаних снага БиХ.
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Бекан је рекао да је стабилна ситуација и на осталим дијеловима пожаришта.
Према подацима ватрогасаца, пожарна линија око Требиња дуга је око 25 километара, а ватрогасци и припадници свих осталих установа и добровољци даноноћно дају максимум на терену већ седам дана у борби са ватреном стихијом.
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