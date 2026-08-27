Logo

Пожар угрожава ''Водовод'' у граду у Српској

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 21:19

Коментари:

0
Ер трактор из Мостара помаже у гашењу пожара код Требиња.
Фото: АТВ

Један крак пожара који гори изнад Требиња приближио се изворишту "Врело око" и требињском "Водоводу", а на терену су ангажовани бројни радници тог предузећа и ватрогасци како би сузбили ватру, изјавио је вечерас Срни начелник градског Штаба за ванредне ситуације Стеван Бекан.

Бекан је рекао да се пожар примакао изнад изворишта, али да је ситуација под контролом.

Ненад Вујић

Србија

Вујић: ВМА је имала план, вијест о смрти Младића нас је затекла

Он је додао да су на терену и припадници Јавне установе "Екологија и безбједност".

Бекан каже да је стабилна ситуација на Голом брду, са којег је ватра данас пријетила требињским насељима Полице и Гучина.

Он је додао да је на том подручју јутрос у 5.00 часова трајала велика борба са пожаром, а током дана ватру је гасио и хеликоптер Оружаних снага БиХ.

Вјештачка интелигенција

Србија

Термине за замјену личне карте и пасоша заказиваће вјештачка интелигенција

Бекан је рекао да је стабилна ситуација и на осталим дијеловима пожаришта.

Према подацима ватрогасаца, пожарна линија око Требиња дуга је око 25 километара, а ватрогасци и припадници свих осталих установа и добровољци даноноћно дају максимум на терену већ седам дана у борби са ватреном стихијом.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Требиње

Пожар Требиње

пожар

Коментари (0)

Више из рубрике

Крсна слава Општине Пале

Градови и општине

Повеља Општине Пале Влади Српске

2 ч

0
сухе славине нема воде чесма

Градови и општине

У Палама могућ пад притиска и повремени нестанак воде

3 ч

0
Сајам хране у Источном Новом Сарајеву.

Градови и општине

Одгођени сви садржаји у оквиру манифестације 'Љето у Источном Новом Сарајеву'

3 ч

0
Пожар код Требиња

Градови и општине

Најгори дан за Требиње у сезони: 25 километара пламена шири катастрофу

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

21

Мариновић након великог успјеха: Капа до пода

23

06

Жељка Цвијановић честитала Борцу пласман у Лигу конференција

23

01

Зељковић: Вечерас је остварен велики успјех, ово је поклон нашим навијачима

22

49

Минић честитао побједу бањалучком Борцу

22

47

Додик на терену играчима честитао играчима Борца пласман у Европу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима