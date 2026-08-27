Повеља Општине Пале Влади Српске

Аутор:АТВ редакција
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Повеља општине Пале, као највеће општинско признање уручена је вечерас, уочи крсне славе општине - Велике Госпојине, Влади Републике Српске за допринос у инфраструктурна улагања, као и за преузимање дуга Олимпијског центра "Јахорина", чиме је омогућена стабилност једног од најзначајнијих предузећа у овој локалној заједници.
Награду је у име премијера Саве Минића преузео његов савјетник Лука Андрић.
На почетку свечане академије поводом Велике Госпојине минутом ћутања одата је почаст преминулом генералу Ратку Младићу.
Златне плакете општине уручене су шефу Представништва Републике Српске у Србији Млађену Цицовићу за немјерљив допринос његовању културних, образовних и традиционалних односа српског народа Српске и Србије, пројект-менаџеру, представнику Амбасаде Швајцарске Бошку Кењићу у знак захвалности за лични ангажман и значајну подршку приликом обезбјеђивања бесповратних средстава за изградњу нове топлане на Палама.
Исто признање добио је и Смучарски савез Републике Српске за допринос у области спорта, оснаживању младих и афирмацији општине Пале.
Сребрене плакете уручене су Славиши Гуји истакнутом музичару и аутору, Сњежану Лаловићу за образовно-културне садржаје филмског стваралаштва са посебним акцентом на очување вриједности Републике Српске, као и директору Студентског центра Пале Марку Гајовићу за одговоран однос према уређености општине, преноси "Срна".
Захвалнице за промоцију Пала у области фотографије, културе, хуманости, здравства, екологије, спорта, образовања добили су Горан Васић, Славица Југовић,
Живорад Ковачевић, Саво Живковић, Радоје Војводић, Милијана Грујић, Сања Тошић, фирма "Гео Вуксановић" и постхумно Мирко Суботић.
Подршка ове године није изостала за најбоље паљанске ђаке, па су захвалнице уручене ученицима генерације основних школа "Пале" Сари Јовановић, "Србија" Павлу Тадићу и "Мокро" Ивани Вучићевић.
Из Средњошколског центра "Пале" награђена је ученик генерације Софија Ђорђић.
Академији у Културном центру Пале, уз одборнике Скупштине општине и добитнике награда, присуствовали су изасланик српског члана предсједништа БиХ Бошко Томић, посланици у Народној скупштини Ацо Станишић и Дамјан Шкипина, директор Фонда за избегла и расељена лица и сарадњу Срба у региону АП Војводине Александар Ђедовац, представници града Источно Сарајево, начелници сусједних општина, свештенство, те представници јавног, културног и политичког живота.
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