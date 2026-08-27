Logo

Одгођени сви садржаји у оквиру манифестације 'Љето у Источном Новом Сарајеву'

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 20:07

Коментари:

0
Сајам хране у Источном Новом Сарајеву.
Фото: АТВ

До даљег су одгођени сви најављени догађаји у оквиру манифестације "Љето у Источном Новом Сарајеву", саопштено је из Општинске управе.

У саопштењу се наводи да ће јавност благовремено бити обавијештена о новом термину одржавања манифестације.

Тенис Европа

Тенис

"Тенис Европа" Турнир Улази У Завршницу: Младе наде у борби за трофеје у Бањалуци

Из Општинске управе захвалили су суграђанима за разумијевање.

Ратни командант Главног штаба Војске Републике Српске генерал Ратко Младић преминуо је у притворској болници у Хагу у 84. години.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Источно Сарајево

Љето у Источном Новом Сарајеву

Источно Ново Сарајево

Коментари (0)

Више из рубрике

Пожар код Требиња

Градови и општине

Најгори дан за Требиње у сезони: 25 километара пламена шири катастрофу

3 ч

0
На дијелу Требевићу протекле ноћи се поново активирао пожар, а на терену су ватрогасци из Лукавице и Пала, те припадници Горске службе спасавања и радници Шумског газдинства.

Градови и општине

Пожар на Требевићу у потпуности угашен

4 ч

0
Помен за Ратка Младића у Војковићима

Градови и општине

У Војковићима помен за генерала Ратка Младића

4 ч

0
Источно Сарајево: Узели сте нам орла, али остало је гнијездо

Градови и општине

Источно Сарајево: Узели сте нам орла, али остало је гнијездо

6 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

23

21

Мариновић након великог успјеха: Капа до пода

23

06

Жељка Цвијановић честитала Борцу пласман у Лигу конференција

23

01

Зељковић: Вечерас је остварен велики успјех, ово је поклон нашим навијачима

22

49

Минић честитао побједу бањалучком Борцу

22

47

Додик на терену играчима честитао играчима Борца пласман у Европу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима