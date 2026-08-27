Одгођени сви садржаји у оквиру манифестације 'Љето у Источном Новом Сарајеву'

Аутор:АТВ редакција
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До даљег су одгођени сви најављени догађаји у оквиру манифестације "Љето у Источном Новом Сарајеву", саопштено је из Општинске управе.
У саопштењу се наводи да ће јавност благовремено бити обавијештена о новом термину одржавања манифестације.
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Из Општинске управе захвалили су суграђанима за разумијевање.
Ратни командант Главног штаба Војске Републике Српске генерал Ратко Младић преминуо је у притворској болници у Хагу у 84. години.
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