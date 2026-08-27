У Војковићима помен за генерала Ратка Младића

Аутор:АТВ редакција
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У Храму Светог Свештеномученика Петра у Војковићима у Источном Сарајеву у 19 часова почео је помен за генерала Ратка Младића.
У овом храму окупио се већи број вјерника који су дошли да упале свијећу и учествују у помену за генерала који је данас преминуо у 84. години у притворској јединици у Шевенингену након дуге и тешке болести.
Генерал Младић је од 2024. године налазио у притворској болници у Хагу, гдје је посљедњих годину и по дана био везан за кревет, а Механизам за кривичне судове у Хагу оглушио се о захтјеве да из хуманих разлога буде пуштен на лијечење у Србију.
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