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Гужве испред новоотвореног тржног центра у Источном Сарајеву – East Sarajevo City Park

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 13:12

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Тржни центар у Источном Сарајеву
Фото: ATV

Од јутрос, од девет часова, новоотворени тржни центар East Sarajevo City Park посјећује велики број купаца заинтересованих за бројна снижења.

„Пошла сам до Кенгура јер дјеца крећу сада у школу, али када сам видјела да је тамо највећа гужва, одустала сам“, каже једна посјетитељка.

На 22.000 квадратних метара налазе се бројне радње домаћих и страних брендова, попут Fashion&Friends, Planike, Barbosе, Retroa, Office Shoesa, Legenda, Nike Outleta, Sport Visiona и Sport Realityja. Поред ових брендова, у оквиру центра послују и угоститељски објекти, као и Тропик маркет те продавница бијеле технике и електронике Нептун.

„Дошао сам само да видим шта има, а успут сам купио патике“, каже један посјетилац.

Ово је до сада највећи тржни центар овог типа у Источном Сарајеву. Налази се поред препознатљивог тржног центра Том и пословно-трговинског објекта познатог као Симпо. У непосредној близини планирано је и отварање Лидла.

Отварањем нових садржаја, Змај Јовина улица потпуно мијења свој досадашњи изглед.

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Тагови :

Источно Сарајево

тржни центар

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