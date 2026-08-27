Гужве испред новоотвореног тржног центра у Источном Сарајеву – East Sarajevo City Park

Аутор:АТВ редакција
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Од јутрос, од девет часова, новоотворени тржни центар East Sarajevo City Park посјећује велики број купаца заинтересованих за бројна снижења.
„Пошла сам до Кенгура јер дјеца крећу сада у школу, али када сам видјела да је тамо највећа гужва, одустала сам“, каже једна посјетитељка.
На 22.000 квадратних метара налазе се бројне радње домаћих и страних брендова, попут Fashion&Friends, Planike, Barbosе, Retroa, Office Shoesa, Legenda, Nike Outleta, Sport Visiona и Sport Realityja. Поред ових брендова, у оквиру центра послују и угоститељски објекти, као и Тропик маркет те продавница бијеле технике и електронике Нептун.
„Дошао сам само да видим шта има, а успут сам купио патике“, каже један посјетилац.
Ово је до сада највећи тржни центар овог типа у Источном Сарајеву. Налази се поред препознатљивог тржног центра Том и пословно-трговинског објекта познатог као Симпо. У непосредној близини планирано је и отварање Лидла.
Отварањем нових садржаја, Змај Јовина улица потпуно мијења свој досадашњи изглед.
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