Минић обезбиједио поклоне за првачиће у Црквини

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић обезбиједио је ученицима првог разреда Основне школе "Србија" у Црквини код Шамца књигу "Цврчкова Азбучица", која ће им помоћи да кроз игру проширују знања, изјавила је Срни директор ове школе Раденка Миросављевић.
Она је навела да књига "Цврчкова Азбучица" представља занимљив и едукативан материјал који ће подстаћи радозналост првачића и бити драгоцјен пратилац њихових првих корака у свијету слова, читања и учења.
"Овај поклон је уједно и лијепа порука да је улагање у дјецу и њихово образовање - улагање у будућност Републике Српске. У име колектива наше школе упућујемо искрену захвалност Минићу на овом вриједном и пажљиво одабраном поклону", рекла је Миросављевићева.
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Она је напоменула да ће "Цврчкова Азбучица" првацима бити подстрек да заволе књигу, учење и откривање нових знања.
"Књига је најљепши поклон знању, а знање је највредније богатство које можемо даровати дјеци. Хвала Влади Српске и премијеру што препознају значај дјечијег образовања и што радост читања дарују нашим најмлађима", поручила је Миросављевићева.
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