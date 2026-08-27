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Минић обезбиједио поклоне за првачиће у Црквини

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 11:26

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предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић обезбиједио је ученицима првог разреда Основне школе "Србија" у Црквини код Шамца књигу "Цврчкова Азбучица", која ће им помоћи да кроз игру проширују знања, изјавила је Срни директор ове школе Раденка Миросављевић.

Она је навела да књига "Цврчкова Азбучица" представља занимљив и едукативан материјал који ће подстаћи радозналост првачића и бити драгоцјен пратилац њихових првих корака у свијету слова, читања и учења.

"Овај поклон је уједно и лијепа порука да је улагање у дјецу и њихово образовање - улагање у будућност Републике Српске. У име колектива наше школе упућујемо искрену захвалност Минићу на овом вриједном и пажљиво одабраном поклону", рекла је Миросављевићева.

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Она је напоменула да ће "Цврчкова Азбучица" првацима бити подстрек да заволе књигу, учење и откривање нових знања.

"Књига је најљепши поклон знању, а знање је највредније богатство које можемо даровати дјеци. Хвала Влади Српске и премијеру што препознају значај дјечијег образовања и што радост читања дарују нашим најмлађима", поручила је Миросављевићева.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Шамац

Саво Минић

поклон

донација

првачићи

Влада Републике Српске

Школа

Цврчкова Азбучица

Република Српска

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