Голубовић: Градска управа Бањалука набавила школске униформе без консултација

Аутор:АТВ редакција
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Министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић изјавио је да је Градска управа Бањалука набавила униформе за поједине школе у граду без одобреног пројекта од Министарства и консултација са активима директора и родитељима.
"Најбитније је истаћи да у све то нису били укључени ни активи директора, ни родитељи нити било ко од релевантне стручне јавности. Посљедња два дана затрпани смо позивима родитеља који негодују и не желе да им дјеца носе униформе. И јавност и родитељи веома су подијељени о том питању", рекао је Голубовић.
Он је подсјетио да се Градска управа у марту обратила Министарству у вези са пројектом који се тиче униформи.
"Тада смо дали јасан и прецизан одговор и имамо упутство којим је дефинисано како се спроводе пројекти у основним и средњим школама. Тада смо дали јасне инструкције Градској управи и указали на све недостатке тог пројекта. До данас нисмо добили одговор", рекао је Голубовић новинарима у Бањалуци.
Он је навео да су кључна питања како би се пројекат спроводио, финансирао, колико дјеце би обухватио, зашто баш двије школе и да ли би ефекат био позитиван или негативан?
Голубовић је поручио да у Министарству немају никакав проблем када су добре идеје у питању и да ће их увијек размотрити.
Градска управа Бањалука набавила је 450 комплета ђачких униформи за ученике првих, других и трећих разреда основних школа, али ниједна школа још није спремна да их уведе у праксу, преноси Срна.
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