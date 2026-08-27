БОРС: Нећемо учествовати на Сабору демобилисаних бораца

Аутор:АТВ редакција
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Предсједништво Борачке организације Републике Српске одржало је јуче сједницу на којој је разматрало актуелна питања из области области борачко инвалидске заштите те у складу са тим донијело и одговарајуће закључке.
Предсједништво је закључило да Борачка организација неће учествовати на Сабору демобилисаних бораца заказаном за 30. август у Хан Пијеску и тражи да се исти одгоди или откаже јер није организован адекватно значају који овакав догађај треба имати.
Како су саопштили, према Статуту БОРС-а, њeној бројности и значају једино БОРС може бити организатор оваквих догађаја што овога пута није случај.
Кажу да за Борачку организацију Републике Српске неће представљати проблем уколико начелник општине најављени Сабор организује као локални догађај.
На Предсједништву је закључено да је Борачка организација спремна да, у догледно вријеме и када буде постојао ваљан разлог, у сарадњи са Владом Републике Српске организује саборовање на адекватан начин и да са истог пошаље јасну поруку у складу са тада актуелним дешавањима.
У складу са наведеним Борачка организација тражиће и састанак са предсједником Владе Републике Српске.
- Предсједништво Борачке организације разматрало је и питање запошљавања дјеце погинулих бораца те је закључило да није задовољно досадашњим током и процесом запошљавања 500 дјеце погинулих бораца чији је запошљавање планирано у 2026. години, јер је до сада запослено само њих 50 - наводи се у саопштењу.
Сматрају да Борачка организација у овом процесу даје свој максимум, да има адекватну подршку од предсједника Владе и ресорног министра, али да директори јавних установа и предузећа не поштују одлуку Владе о запошљавању дјеце погинулих бораца.
- Уколико у наредних 15 до мјесец дана не дође до промјене у овом процесу, БОРС ће од Владе Републике Српске и ресорног министра тражити да санкционишу директоре јавних установа и предузећа који одбијају да спроведу одлуку Владе о запошљавању дјеце погинулих бораца - истакли су.
Додали су да Борачка организација неће одустати од своје борбе за запошљавање ових лица, али ће у наредном периоду користи и све законом прописане и дозвољене мјере да би се овај процес убрзао.
- Борачка организација није задовољна ангажовањем других организација из области борачко-инвалидске заштите која имају статус од јавног интереса по питању запошљавања дјеце погинулих бораца. Исти су често спремни да подрже и небитне ствари и догађаје ради личног интереса, а не баве се рјешавањем проблема оних због којих су основани. Сматрамо да би се поменуте организације, умјесто декларативног залагања за права ових категорија, требале активно укључити у процес запошљавања дјеце чији су очеви дали животе за Републику Српску - закључили су у саопштењу.
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