Пас два дана био на камену у Врбасу: Спасили га ватрогасци

Аутор:АТВ редакција
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Ватрогасци из Лакташа спасили су данас 27. августа, пса који је два дана био на камену у Врбасу.
"Пас је, према информацијама са терена, чак два дана био на камену усред ријеке, а ватрогасци су данас успјели да га безбједно спасу. Иако их најчешће замишљамо на пожариштима и другим ванредним ситуацијама, лакташки ватрогасци у посљедње вријеме имају све више позива за помоћ животињама", наводи Радио Лакташи.
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