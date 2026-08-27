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Пас два дана био на камену у Врбасу: Спасили га ватрогасци

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 13:47

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Ватрогасци из Лакташа спасили су данас 27. августа, пса који је два дана био на камену у Врбасу.
Фото: Facebook/Radio-Laktaši 90,3 FM/printscreen

Ватрогасци из Лакташа спасили су данас 27. августа, пса који је два дана био на камену у Врбасу.

"Пас је, према информацијама са терена, чак два дана био на камену усред ријеке, а ватрогасци су данас успјели да га безбједно спасу. Иако их најчешће замишљамо на пожариштима и другим ванредним ситуацијама, лакташки ватрогасци у посљедње вријеме имају све више позива за помоћ животињама", наводи Радио Лакташи.

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Тагови :

Ватрогасци

спасавање

пас

Врбас

Бања Лука

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