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Сахрањена Ивана Шимунџа

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 14:40

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Новинарка Ивана Шимунџа
Фото: Мондо

Дугогодишњи новинар и директор портала "Мондо" Ивана Шимунџа сахрањена је данас на гробљу "Свети Марко" у Бањалуци.

Шимунџа је преминула у 45. години након краће и тешке болести.

Од Иване Шимунџе опростили су се многобројне колеге, пријатељи, чланови породице и родбина.

Шимунџа је током дугогодишње новинарске каријере оставила значајан траг у медијској заједници, а колеге и пријатељи памтиће је по професионалности, преданом раду и колегијалности.

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Тагови :

сахрана

Преминула Ивана Шимунџа

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