Сахрањена Ивана Шимунџа

Аутор:АТВ редакција
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Дугогодишњи новинар и директор портала "Мондо" Ивана Шимунџа сахрањена је данас на гробљу "Свети Марко" у Бањалуци.
Шимунџа је преминула у 45. години након краће и тешке болести.
Од Иване Шимунџе опростили су се многобројне колеге, пријатељи, чланови породице и родбина.
Шимунџа је током дугогодишње новинарске каријере оставила значајан траг у медијској заједници, а колеге и пријатељи памтиће је по професионалности, преданом раду и колегијалности.
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